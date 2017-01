30.01.2017 Top hotel

Am 5. und 6. April 2017 geht es wieder rund auf der Idalp in Ischgl, wenn Köche, Kellner und Co. um den Weltmeistertitel auf Skiern kämpfen. Neben der Piste verleiht der Freizeit-Verlag Landsberg zum vierten Mal den "Ski Hotel Star" an die besten der "Ausgewählten Ski-Hotels 2017/18". Abschließendes Highlight der Ski-WM der Gastronomie wird ein DJ-Konzert auf der "Top of the Mountain Bühne".

Nach der großen Resonanz der letzten acht Jahre mit mehr als 1.500 Startern aus 15 Nationen findet in diesem Jahr die 9. Auflage der Ski-WM der Gastronomie statt. An den zwei Wettbewerbstagen treten die Teilnehmer in den Kategorien „Hoteliers, Gastronomen, Köche, Hotelmitarbeiter, Hotelfachschüler und Gäste“ (5.4.) sowie „Sommeliers, Barkeeper, Kellner, Winzer und Zulieferer“ (6.4.) im Riesentorlauf gegeneinander an. Abschluss und Highlight des sportlichen Wettkampfs bildet 2017 erstmals ein DJ-Konzert auf der „Top of the Mountain Bühne“ am Freitagmittag.

Austragungsort der Ski-WM der Gastronomie ist die Idalp in Ischgl, Start ist an beiden Tagen jeweils um 10.30 Uhr. Den Abschluss des sportlichen Teils der Veranstaltung bildet der Teamwettbewerb (Hotels, Restaurants oder Spezialteams), der an beiden Renntagen stattfindet. Ein besonderes Schmankerl für die Teilnehmer wird auch in diesem Jahr wieder das professionelle Coaching von ehemaligen Rennfahrern aus dem Weltcupzirkus – unter anderem von Ex-Weltmeister und Weltcupsieger Marc Girardelli – sein. Die Palux-Showküche bietet traditionell die Kulisse für Präsentationen und Verkostungen der Markenpartner.

Award für die Besten



Bereits zum vierten Mal verleiht der Freizeit-Verlag Landsberg im Rahmen der Ski-WM der Gastronomie den "Ski Hotel Star" unter den "Ausgewählten Ski-Hotels 2017/18". Der Preis wird in den drei Kategorien "Ski-Service", "Wellness" und "Küche/Gastronomie" vergeben. Die Verleihung findet am Mittwoch, den 7. April um 12.00 Uhr ebenfalls auf der „Top of the Mountain Bühne“ statt.

Die Ski-WM der Gastronomie versteht sich als internationaler Treffpunkt der Branche. Auch Veranstalter und Initiator Thomas Schreiner, Deutschlandchef von Laurent-Perrier, fiebert dem Event entgegen und freut sich auf eine positive Resonanz. Die Initiatoren der Veranstaltung sind Ischgl und Champagne Laurent-Perrier. Die Veranstaltung wird u.a. unterstützt von S.Pellegrino/AcquaPanna, Nespresso, Backhaus Grimminger, Atomic, Palux, Coty Deutschland, Deutsche See und der Silvrettaseilbahn AG.