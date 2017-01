Gastgewerbe: Sky intensiviert Bekämpfung illegaler Ausstrahlungen

27.01.2017 Top hotel

Durch illegale Ausstrahlungen von Sky in der Gastronomie gibt es Unternehmensangaben zufolge einen potenzieller Schaden in Millionenhöhe. Aus diesem Grund bauen die Münchner den Bereich zur Betrugsbekämpfung aus.

»Unser Produkt hat für die Gastronomie und Hotellerie einen sehr hohen Wert und bringt geldwerte Vorteile. Unsere ehrlichen Kunden verlangen zu Recht, dass wir den Wert unseres Produkts für sie schützen und gegen Missbrauch und Betrug vorgehen.“ Mit diesen Worten kündigte Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Business Solutions bei Sky, ein intensives Vorgehen im Fachbereich Fraudmanagement an. Um die Bekämpfung zu intensivieren wurde der Bereich nun um zwei Expertinnen erweitert. Marlen Repetowska (42) und Kati Gottschalk (33) berichten an Alexandra Deinath, Director Fraudmanagement bei Sky Business Solutions.

Fraudmanagement bei Sky

Marlen Repetowska verantwortet als „Head of Fraud Prevention & Projects“ die Weiterentwicklung der Methoden zur Detektion von Schwarzsehern sowie die Steuerung der relevanten Kontrollen. Des Weiteren implementiert sie eine umfassende Datenintelligenz zur optimalen, zielgerichteten Prüfung von entsprechenden Objekten. Marlen Repetowska hat zuvor für Telefonica Germany die Bereiche Credit-Check, Highspend-Management, Fraud-Centre, Dealer-Monitoring sowie Special Risk geleitet und führte dort bereits ein neues Online-Fraud-Präventionstool ein.

Mit über 140.000 Kontrollen jährlich in Deutschland und Österreich ist Sky bereits umfassend in der Betrugsbekämpfung aktiv. Werden Betrugsfälle ermittelt, erhebt Sky wegen illegaler Nutzung privater Smartcards in Gewerbeeinheiten wie Bars, Hotels oder anderen Betriebsarten sowie wegen deren Weitergabe an Dritte zur illegalen Verwendung regelmäßig zivilrechtlich Anklage.