26.01.2017 Top hotel

Auf der internationalen Fachmesse SIRHA kochten die Weltbesten Köche das Finale des Bocuse d’Or aus. Den ersten Platz belegte das Team aus den USA. Die Silber- und Bronze-Medaillen gingen an Norwegen und Island. Wo landete der deutsche Teilnehmer Marvin Böhm aus dem Ritz-Carlton Wolfsburg?

Die Weltmeisterschaft der Profiköche, bei der die Besucher Kulinarik auf höchstem Niveau genießen konnten, ist am 24. und 25. Januar 2017 ausgetragen worden und wurde, wie bereits in den Vorjahren, vom Premiumpartner Convotherm unterstützt. Beim Finale wurde gleichzeitig das 30. Jubiläum des Bocuse d’Or gefeiert. Sein Gründer, der Jahrhundertkoch Paul Bocuse, hatte vor genau 30 Jahren seine Vision wahr gemacht und einen prestigeträchtigen Wettbewerb mit höchsten Anforderungen an die Profiköche etabliert.

Zum Jubiläum übernahm Jérôme Bocuse, selbst ein renommierter Koch mit internationaler Erfahrung, als neuer Präsident des Bocuse d’Or die Nachfolge seines Vaters. In Vorentscheidungen in knapp 60 Ländern, sowie Kontinental-Wettbewerben in Asien, Europa und Amerika wurden die besten 24 Teams ausgewählt, die im großen Finale gegeneinander antraten. Jedes Team musste perfekt zubereitete Fischgerichte und Speiseplatten präsentieren und mit einzigartiger Kreativität und besonderem Flair überzeugen. In zwölf Wettbewerbsküchen stellten im Wechsel die Teamchefs, ihre Mitstreiter und die Coaches aller Länder ihre Kochkunst unter Beweis und gingen dabei an ihre Grenzen.

Der deutsche Teilnehmer Marvin Böhm, Junior Sous-Chef des Restaurants Aqua im Ritz Carlton Wolfsburg, landete auf dem 19. Platz. Gewonnen hat Mathew Peters aus dem Restaurant »Per Se« in New York. Sein Preisgeld: 20,000 Euro.