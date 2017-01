Restaurantführer: Michelin und Gusto liegen vorne

26.01.2017 Top hotel

Wie die sieben großen Restaurantführer Deutschlands Gastronomiebetriebe bewerten, ist in den jährlichen Ausgaben der Guides zu lesen. Wie jedoch Köche und Gastronomen die Leistungen der Restaurantführer einschätzen, geht das Fachmagazin „Sternklasse“ für die „Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste“ auf den Grund. Das sind die Ergebnisse.

Jeder der rund 5.000 Betriebe, die in mindestens einem der anerkannten Restaurantführer gelistet sind, ist stimmberechtigt und wird jährlich im Rahmen einer anonymisierten Umfrage um eine Einschätzung der aktuellen Ausgaben gebeten. In den Kategorien Kompetenz, Sorgfalt, Unabhängigkeit, Seriosität, Zuverlässigkeit und Informationsgehalt sind jeweils Punkte von 0 bis 100 und eine „Schulnote“ zu vergeben. Welchen Stellenwert die einzelnen Gastroführer in der Branche haben, ist am neuesten Umfrageergebnis klar und deutlich abzulesen: Mit Michelin und Gusto haben sowohl der älteste, als auch der jüngste Guide klar die Nase vorn – und zwar mit deutlichem Abstand zu den Mitbewerbern.

Auf Platz eins rangiert mit 89 Punkten (Schulnote 1) der in Deutschland seit 1910 vom französischen Reifenhersteller herausgegebene Guide Michelin, gefolgt vom Newcomer „Gusto“, der 2017 mit seiner siebten Deutschland-Ausgabe erschienen ist. „Gusto“ erhält mit 75 Punkten als einziger Guide die Schulnote 2 und rangiert damit satte 15 Punkte vor dem drittplatzierten „Gault & Millau“ (Note 3).

Auf den Plätzen 4 bis 7 folgen die Titel „Der Feinschmecker“, „Varta-Führer“, „Aral Schlemmer-Atlas“ und „Der Große Restaurant & Hotel Guide“. Anhand dieser Erhebung wird festgelegt, wie viel Gewicht jedem einzelnen Restaurantführer bei der Errechnung der „Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste“ beigemessen wird. Die von dem bekannten Mineralwasser-Produzenten aus der Eifel herausgegebene Liste errechnet für jedes Restaurant den Durchschnittswert aus den Auszeichnungen aller Führer und ermittelt eine bundesweite Rangposition.