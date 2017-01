Hotelmarkt USA: W Hotels Las Vegas eröffnet auf dem Strip

26.01.2017 Top hotel

Die Glücksmetropole in der Wüste Nevadas hat wieder ein Hotel mehr: Am nördlichen Ende des Strips hat W Hotels Worldwide in einem Tower des SLS Las Vegas das mit Spannung erwartete W Las Vegas mit 289 Zimmern eröffnet – und verspricht „einzigartige, überraschende und gehobene Erlebnisse“.

„Wenn es wirklich zwei Dinge auf dieser Welt gibt, die füreinander geschaffen sind, dann sind es W Hotels und Las Vegas“, ist sich Anthony Ingham, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide sicher. ,,Nach beinahe zwei Jahrzehnten der Vorfreude wird das W Las Vegas seinen Gästen eine ganz andere Seite des Las Vegas Strips zeigen und ihnen neue, unerwartete Erlebnisse in Sin City bescheren.“

Das W Las Vegas wurde von der Penta Building Group und vom Design- und Architekturbüro Gensler in Zusammenarbeit mit der AvroKO Hospitality Group gestaltet. Nach dem Check-in am Welcome Desk können sich die Gäste im W typischen „Living Room“, der aussieht wie ein Casino mit Spieltischen samt ruhigen Sitzecken, unter die Leute mischen. Hinter der Bar verwandelt eine Neoninstallation des Künstlers Keith Lemley den Raum dramatisch von Tag zu Nacht.

Die 289 von Philippe Starck in Zusammenarbeit mit Gensler gestalteten Zimmer wirken frech und lebhaft – und doch sind sie ein Ruhepol im Trubel der Stadt. Starck setzt jedes Zimmer mit seiner ganz eigenen Interpretation von Luxus extravagant in Szene. Die glamouröse, über 220 Quadratmeter große "Extreme WOW Suite" wurde vom Multitalent Lenny Kravitz gestaltet und krönt den Tower in Penthouse-Lage. Zwei Balkone und bodentiefe Fenster ziehen die Gäste mit dem Panoramablick auf die Stadt und die Sierra Nevada vom ersten Moment an in den Bann.

Der moderne Tagungs- und Veranstaltungsbereich des W Las Vegas erstreckt sich mit einer Fläche von über 15.000 Quadratmeter über drei Etagen. Das gegenüberliegende SLS Las Vegas Hotel bietet zusätzlich einen 80.000 Quadratmeter großen, flexible Eventbereich. Auf der Dachterrasse mit Rooftop-Pool dreht sich alles um das Sehen und Gesehen werden. Hier können sich die Gäste in eine private Cabana zurückziehen, ein paar Bahnen schwimmen oder an der Bar entspannen. Durch die Lage am nördlichen Strip, bietet sich den Gästen von dort ein Panoramablick auf den Stratosphere Tower, die Stadt und das Wüstengebirge. Die Kunstwerke lokaler und internationaler Wandmaler und Fotografen machen diesen Ort einmalig. Im „AWAY Spa“, das sich auf der zweiten Etage des Hotels befindet, stehen die Zeichen ganz auf Detox. Spielerische Elemente wie die großen Schlüsselringe aus unechten Perlen, Umkleidekabinen in knallpink oder raffinierte Handskulpturen, die Blumensträuße halten, lockern die ganz in weiß gehaltene Einrichtung auf. Im Fitness Studio, gleich neben dem Spa gelegen, können die Gäste auf über 230 Quadratmeter rund um die Uhr an hochmodernen Fitnessgeräten trainieren.