Kinofilm: Bayerischer Hof kommt auf die Leinwand

26.01.2017 Top hotel

Am heutigen Donnerstag startet der Film „Mein Blind Date mit dem Leben“ in den deutschen Kinos. Grundlage ist eine wahre Geschichte, die größtenteils im Luxushotel Bayerischer Hof in München verfilmt wurde.

Die „falk’s Bar“ im Münchner Luxushotel diente 2015 als Hauptdrehort für den Kinofilm, der ab 26. Januar zu sehen ist. Das Drehbuch basiert auf der Lebensgeschichte von Saliya Kahawatte (gespielt von Kostja Ullmann), der von einer Karriere im Luxushotel träumte, aber seit seiner Jugend fast blind ist. Ohne die Behinderung zu erwähnen, bewirbt er sich in einem Hotel, bekommt die Stelle und wird jahrelang erfolgreicher Bar-Mitarbeiter.

Auch im Film ahnt kaum jemand etwas von Saliyas Geheimnis, nur sein Freund Max (Jacob Matschenz) erkennt bald, was es mit Saliya auf sich hat und hilft ihm, jede noch so schwierige Lage zu bewältigen. Wenn alle anderen Feierabend machen, übt Saliya bis in die Nacht die für seine Kollegen einfachsten Handgriffe, bis er sie „blind“ beherrscht.

Neben der beeindruckenden Geschichte von Saliya Kahawatte zeigt der Film auch die unterschiedlichen Stationen der Ausbildung im Hotel vom Zimmerservice über die Küche bis zur Bar.