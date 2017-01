Adina Apartment Hotels: Probeschlafen für Bewerber

25.01.2017 Top hotel

Unter dem Motto „Check uns aus, bevor Du eincheckst“ verlosen die Adina Apartment Hotels unter den Jobsuchenden und Nachwuchskräften Nächte zum Probeschlafen in neun europäischen Häusern an, um ein Gefühl für die Marke zu bekommen, bevor Bewerber sich für Adina als Arbeitgeber entscheiden.

Interessenten können sich über die Internet-Seite www.hoteltester-adina.de als „Hotel-Tester für eine Nacht“ bewerben. Einige von ihnen erhalten dann am 3. April 2017 den Zuschlag zur Teilnahme an einer Probeschlafnacht an den Standorten Berlin, Budapest, Kopenhagen, Frankfurt, Hamburg sowie Nürnberg.

Im Rahmen des „Hotel-Test-Tages“ lädt Adina dann zu einer Führung hinter den Kulissen ein, serviert zum Dinner einen Aussie-Burger und auf Wunsch ein Glas australischen Wein, bevor die potenziellen Nachwuchskräfte die Nacht im Studio oder Apartment verbringen dürfen. Im Rahmen eines persönlichen Verabschiedungsgesprächs können die „Hotel-Tester“ ihre individuellen Eindrücke schildern und bei Gefallen die Bewerbungsmappe direkt bei der Hoteldirektion hinterlassen.