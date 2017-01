Tourismus: So schätzen Experten das Reisejahr 2017 ein

24.01.2017 Top hotel

Das Jahr ist gerade gestartet und innerhalb der Tourismusbranche wird bereits stark diskutiert, wie sich das Reisejahr 2017 entwickeln wird. Ein entscheidender Zeitraum dabei ist die Frühbuchersaison. Die auf Tourismus spezialisierte PR-Agentur Wilde & Partner hat bei ihren Kunden nachgefragt, welche Erwartungen sie an die Frühbuchersaison 2017 und die Herausforderungen für das gesamte Reisejahr haben. Hier sind einige der Statements.

Online-Reiseportal: TV-Präsenz als Buchungstrigger

Ognjen Zeric, Managing Director von www.SecretEscapes.de:

„Wir sehen keinen belastbaren Grund zum Pessimismus für das Reisejahr 2017. Seit Ende 2016 spüren wir, dass die Strategie, konkrete Angebote verstärkt im TV zu präsentieren, sehr gut läuft. Wir weiten diese jetzt im ersten Quartal auf öffentlich-rechtliche Sender aus und verdoppeln unser TV-Budget. Bei den Buchungen verzeichnen wir eine erfreuliche Verteilung auf klassische und ‚neue‘ Ziele. Eine deutliche Neugier sehen wir vor allem bei bisher nicht als Massenmagnet bekannten Zielen; sowohl in Europa als auch auf der Fernstrecke. Als agiler Online-Reisevermittler können und werden wir auch 2017 auf solche Entwicklungen in der Nachfrage schnell eingehen. Um überhöhte Preise in den klassischen Bestseller-Gebieten zu vermeiden, würde ich den Urlaubern in diesem Jahr empfehlen, sich jenseits der ‚betretenen Pfade‘ umzusehen.“

Kurzurlaub: Näher, spontaner und häufiger

Marc Born, Geschäftsführer von www.weekend4two.de:

„Spontan ist in: Die Urlauber entscheiden immer kurzfristiger – zumindest, wenn es um den nächsten Wochenendtrip geht. Diese Tendenz wird sich 2017 weiter verstärken. Genauso wie der Run auf die typischen Ziele für ein Wochenende zu zweit – Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie punkten durch eine kurze Anreise und damit maximale Erholung. Etwas frühzeitiger zu planen und zu buchen lohnt sich trotzdem, denn gerade am Wochenende sind unsere Partnerhotels gut ausgelastet. Das merken wir ganz aktuell an unseren guten Buchungszahlen für das erste Quartal 2017.“

Online-Reisemittler: Ägypten wieder zurück auf der touristischen Landkarte

Kai Joachim Boyd, Geschäftsführer von www.weg.de:

„Wir erkennen bereits jetzt eine starke Nachfrage nach Mallorca, den Kanaren, Portugal, Griechenland und Bulgarien. Beliebte Hotels werden hier sehr schnell ausgebucht sein. Auch Ägypten wird durch die günstigen Angebote wieder in den Fokus von Urlaubern rücken. Aufgrund dieser eventuell aufkommenden Kapazitätsengpässe in beliebten Destinationen sollten Urlauber auch über ‚neue‘ Reiseziele nachdenken oder vielleicht sogar über eine andere Reiseform, wie eine Kreuzfahrt. Generell rate ich allen, die Vorzüge einer Pauschalreise zu bedenken und nicht an einer Rücktritts-/Reiseabbruch-Versicherung zu sparen. Als Herausforderung sehen wir die wachsende Relevanz des mobilen Endgeräts bei der Reiserecherche. Hier bieten wir z.B. mit unserer neuen, im responsive design gebauten Webseite eine verlässliche geräteübergreifende Lösung an.“

Online Reise-Start-up: Gleichzeitig Sicherheit und Ersparnis

Nathan Zielke, Gründer und Geschäftsführer von www.DreamCheaper.com:

„Wir beobachten, dass Kunden verstärkt entweder sehr früh oder sehr spät buchen, die Mitte verschwindet immer mehr. Im Bereich Hotelbuchungen erwarten wir eine weitere Zunahme an Angeboten und Buchungsplattformen. Es wird noch komplexer und intransparenter für die Kunden, während sie sich gleichzeitig nach mehr Bequemlichkeit sehnen. Die Hoteliers werden sich verstärkt bemühen, die an Buchungsplattformen ‚verlorenen‘ Kunden durch Direktbuchungen zurückzugewinnen. Unser Tipp ist daher: So früh wie möglich buchen und danach die Buchung durch DreamCheaper.com überwachen lassen. Heutzutage muss sich ein Kunde nicht mehr selbst darum kümmern und bekommt so das Beste aus beiden Welten: frühzeitig Sicherheit und kurzfristige Ersparnis durch Preissenkungen.“