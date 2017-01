Wyndham Grand Frankfurt: Wenn das Hotelzimmer zum Laufsteg wird

24.01.2017 Top hotel

Keine Spur von Shopping-Stress: Im Rahmen des neuen Wochenend-Arrangements „My Fashionary Private Showroom“, welches das Wyndham Grand Frankfurt ab sofort anbietet, werden die Kollektionen von bis zu fünf angesagten Designerlabels in ein Sky Deluxe Zimmer mit Panoramablick auf die Metropole geliefert, das sich daraufhin in einen privaten Showroom verwandelt.

„Ein mit Sicherheit einmaliges Modeerlebnis sowie unvergessliches Wochenende in Frankfurt und unserem Designer-Hotel, das dazu die entsprechend stylishe Kulisse stellt“, findet General Manager Gisbert Kern. Bei einer Flasche Champagner kann dann in aller Ruhe gestöbert, probiert, kombiniert, ein individueller Style entwickelt und das Passende ausgewählt werden. Dazu arbeitet das First-Class-Hotel mit dem exklusiven Frankfurter Mode-Portal My Fashionary zusammen, das auf Wunsch auch eine fachkundige Beraterin zur Verfügung stellt. Bei Bedarf organisiert das Wyndham Grand Frankfurt zusätzlich einen Schneider, einen Make-up Artisten sowie ein professionelles Fotoshooting.