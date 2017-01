Hotelmarkt Deutschland: Umsatzsprung bei Novum

24.01.2017 Top hotel

Für das vergangene Jahr verzeichnet die Novum Hotel Group einen Rekordumsatz; das Wachstum liegt bei stattlichen 37 Prozent. Dazu ist die Projekt-Pipeline weiter gut gefüllt.

Die NOVUM Hotel Group hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz von 114,6 Millionen Euro abgeschlossen, was einer Steigerung von 37% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der GOP erhöhte sich ebenfalls kräftig auf 49,8 Millionen Euro (+ 37%) und das EBITDA auf 15,9 Millionen Euro (+ 44%). Konzernübergreifend wuchs das Eigenkapital auf 32,6 Millionen Euro (+ 35%). Über das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Firmengeschichte ist der geschäftsführender Gesellschafter David Etmenan sehr erfreut: »„Das Erbe unseres Vaters und Unternehmensgründers dürfen wir pflegen und konnten unser Familienunternehmen auch im Geschäftsjahr 2016 enorm ausbauen."

Die Projekt-Pipeline ist zu dem gut gefüllt und so werden zeitnah weitere Hotelprojekte in ganz Europa verkündet werden können. Die interne Messlatte von 150 Hotels binnen der nächsten drei Jahre wird man aller Voraussicht nach oben korrigieren müssen. Auf Grund voranschreitenden Wachstums wird ferner auch die Firmenzentrale im Frühjahr in der Innenstadt von Hamburg erweitert. Auch die Eröffnung einer unternehmenseigenen „NOVUM Academy“ zur Entwicklung und Weiterbildung der Mitarbeiter ist in Planung.