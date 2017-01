Hotelmarkt Sachsen: »Dresden läuft der Tourismus weg«

23.01.2017 Top hotel

Während fast in allen Regionen Deutschlands 2016 steigende Tourismuszahlen vorgelegt werden konnte, gab es in Dresden ein negatives Wachstum. Der Vorsitzende des DEHOGA Dresden appelliert an die sächsische Landeshauptstadt und schlägt konkrete Maßnahmen zur Abwendung der Umsatzeinbußen aufgrund sinkender Gäste- und Übernachtungszahlen vor.

"Um es einfach auszudrücken – Dresden läuft der Tourismus weg. Die Übernachtungszahlen sind rückläufig, mit fehlenden Gästen sinkt der Umsatz für die Hotels. Dies wirkt sich auf die lokalen Gasthäuser und Einzelhändler aus, die ebenfalls Umsatzeinbußen verzeichnen werden, sollten die Zahlen der Übernachtungsgäste weiter sinken." Mit diesen Worten richtet sich der Vorsitzende des Dehoga Dresden Rolf-Dieter Sauer und zugleich Inhaber des Hotels Bergwirtschaft an den Dresdner Stadtrat.

Erster Ansatzpunkt ist für Sauer eine Überarbeitung der Bettensteuer. Die Hoteliers fordern seinen Informationen zufolge eine prozentuale Bettensteuer sowie eine Vereinfachung des umständlichen Nachweises der Geschäftskunden. Zudem sollen die eingenommen rund zehnMillionen Euro Bettensteuer bestmöglich in eine sinnvolle Zukunftswerbung der Landeshauptstadt Dresden investiert werden. Sauer: »Wir als DEHOGA Dresden appellieren offen an den Stadtrat der Landeshauptstadt, die Einnahmen aus den Bettensteuern für ein umfangreicheres Marketing der Stadt einzusetzen. Damit stärken wir die Dresden-Werbung und können zukünftig wieder steigende Gästezahlen für die Stadt erwarten.«

Sauer weiter: „Erst kürzlich fror der Stadtrat ein Budget von 500.000 Euro, das der Vermarktung der Stadt Dresden zugesichert war, ein. Dieses Budget muss freigegeben werden, damit die Branchen gemeinsam mit der Stadt die Attraktivität Dresdens als Reiseziel umfangreich bewerben können. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Vertretern des Tourismusverbands Dresden e.V., der Dresdner Hotel Allianz und dem Tourismus-Ausschuss der IHK Dresden entwickelten wir die Idee für die Einführung einer Dresden Bonuscard. Die Karte soll Übernachtungsgästen kostenfrei ausgehändigt werden und umfasst Vergünstigungen für unter anderem Einzelhandel, Gastronomie und tourismusrelevante städtische Einrichtungen. Neue Reiseanlässe und attraktive Vergünstigungen müssen in Dresden geschaffen werden, um ein weiteres Absinken der Gästezahlen zu vermeiden. Bestehende städtische Einrichtungen wie das Kraftwerk Mitte, Museen und staatliche Schlösser, Burgen und Gärten müssen dafür umfangreicher beworben und gleichzeitig zusätzliche Großveranstaltungen akquiriert werden. Wir bitten daher den Stadtrat, gemeinsam mit der Tourismuswirtschaft an der Umsetzung dieser Ideen zu arbeiten.“