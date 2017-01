Akquise von Sarovar Hotels: Louvre wird Top-Player in Indien

23.01.2017 Top hotel

Mit dem Kauf von Mehrheitsanteilen an Sarovar Hotels, Indiens größter unabhängig geführter Hotelkette, nimmt die Louvre Hotels Group eine führende Marktposition auf dem Subkontinent ein. Gleichzeitig setzt die Gruppe ihre ehrgeizigen internationalen Wachstumspläne weiter fort.

Folgende Rahmenbedingungen waren bei der jüngsten Übernahme für Louvre maßgeblich: Mit seiner schnell wachsenden Wirtschaft bietet Indien großes Potenzial für den globalen Tourismus. Zugleich stellt das Land aufgrund der bislang geringen Zahl an Markenhotels eine gute Chance dar, schnell einen hohen Bekanntheitsgrad zu erreichen und diesen strategisch wichtigen Markt mit mehr als 1,2 Milliarden Einwohnern zu erschließen.

LHG steigt als Mehrheitsgesellschafter bei Sarovar Hotels ein, zu dem 75 Hotels der Marken Sarovar Premiere (Premiumsegment), Sarovar Portico (Mittelklassesegment) und Hometel (Budgetsegment) gehören. Darüber hinaus gehören zu Sarovar auch zwei gut etablierte Gastronomie-Marken, „Geoffrey's Pub“ und „Oriental Blossom“. Zudem zeichnet Sarovar für Management und Catering verschiedener Institutionen in Indien verantwortlich und betreibt zehn Hotels der bekannten Marken Radisson, Park Plaza und Park Inn.

Damit verfügen die 1994 von Anil Madhok gegründeten Sarovar Hotels über eine hohe Kompetenz in den Bereichen Marketing, Human Resources, Operations, Management und Technik. In den letzten fünf Jahren ist die Gruppe von 4.500 auf knapp 6.000 Zimmer in über 50 Städten deutlich gewachsen. Zudem hat Sarovar über 20 weitere Hotels in der Pipeline, die kurzfristig zum Netzwerk hinzukommen werden. Auch auf dem afrikanischen Kontinent, insbesondere in Ostafrika, hat Sarovar in den letzten Jahren Fuß gefasst. Davon profitiert nun auch die Louvre Hotels Group als größte Hotelgruppe in dieser Region.

Auch in Zukunft wird das erfahrene Sarovar-Team das Management der Häuser verantworten, denn beide Partner teilen den Wunsch, die Marke Sarovar weiter zu entwickeln. Die gemeinsame, leistungsstarke Plattform wird aber auch die Entwicklung von Louvre beflügeln – die französische Hotelgruppe ist seit 2007 auf dem indischen Subkontinent aktiv und aktuell mit 22 Häusern der Marke Golden Tulip vertreten.

Pierre-Frédéric Roulot, CEO der Louvre Hotels Group betont: „Als Nummer zwei in Europa, Nummer eins in China, und nun auch als eine der führenden Hotelgruppen in Indien zählen wir jetzt in allen wichtigen Märkten zu den größten internationalen Akteuren. Sarovar bietet eine tolle Plattform mit einer vielversprechenden Zukunft, vor allem aufgrund der Professionalität und der lokalen Expertise ihres intelligenten Teams.“