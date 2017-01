„Sterne Cup der Köche“: Eiskalter Vorgeschmack beim Schneeskulpturen-Wettbewerb

23.01.2017 Top hotel

Die Vorbereitungen für das Kulinarik-Event „Sterne Cup der Köche“ laufen auf Hochtouren: Am 2. und 3. April 2017 tauschen Sterneköche wieder Kochlöffel gegen Ski und liefern sich ein sportliches und kulinarisches Rennen auf der Idalp in Ischgl. Zum Auftakt der Feierlichkeiten rund um das Jubiläum gab es einen Wettbewerb, bei dem vom 9. bis 13. Januar 2017 internationale Künstler das Skigebiet passend zum Motto mit außergewöhnlichen Schneeskulpturen „garnierten“.

Am Wettbewerb „Formen in Weiß“ nahmen Künstler aus aller Welt teil und setzten ihre eiskalten Vorstellungen in der Silvretta Arena in Ischgl um. In fünf Tagen entstanden aus 500 Tonnen Schnee zehn bis zu zehn Meter hohe, im Skigebiet verteilte, Skulpturen rund um das Thema Kulinarik und Champagner, um den Countdown für den 20. "Sterne Cup der Köche" offiziell einzuläuten.

Das Event von Champagne Laurent-Perrier findet am 2. und 3. April 2017 in Ischgl auf der Idalp statt. Internationale Sterneköche liefern sich dann bei der 20. Ausgabe des Events auf der Idalpe in Ischgl spannende Duelle im Riesenslalom und am Herd.