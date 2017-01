Hotelmarkt International: Mövenpick auch unter CEO Olivier Chavy erfolgreich

23.01.2017 Top hotel

2016 war ein wegweisendes Jahr für Mövenpick Hotels & Resorts, nicht zuletzt aufgrund der Ernennung von Olivier Chavy als neuer President und CEO. Dieser blickt euphorisch auf die vergangenen Monate zurück: „2016 war bisher unser erfolgreichstes Jahr: Wir haben noch nie zuvor so viele neue Projekte unterzeichnet!" Ziel sei es, 2020 mehr als 100 Hotels zu managen. Derzeit sind es 83 Betriebe.

Neben dem CEo-Wechsel von Jean-Gabriel Pérès zu Olivier Chavy begann auch eine neue Ära für das Unternehmen, die mit der Einführung eines neuen Logos und einer überarbeiteten Corporate Identity einherging. Ziel war es dabei, den persönlichen Charakter und die prägende ‚Swissness‘ der modernen Hotels und deren Mitarbeiter rund um die Welt darzustellen.

Die Hotelgruppe trieb in 2016 ihre globale Expansion schnell voran – mit der Unterzeichnung einer Rekordanzahl neuer Hotels in Asien, Afrika, Europa und dem Nahen Osten. „2016 war bisher unser erfolgreichstes Jahr: Wir haben noch nie zuvor so viele neue Projekte unterzeichnet! Mit einem Durchschnitt von mehr als einem Hotel pro Monat konnte das geplante Portfolio um mehr als 30 Prozent gesteigert werden,” sagt Olivier Chavy, President und CEO der Mövenpick Hotels & Resorts.

“Wir haben unsere Präsenz nicht nur in wichtigen Märkten, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi Arabien und Thailand ausgebaut, sondern auch Hotels in Ländern unterzeichnet, in denen wir die Mövenpick-Marke neu einführen werden. Wir starten mit großem Selbstvertrauen und Zuversicht ins 2017. In den nächsten zwölf Monaten werden wir an unserem Ziel arbeiten, den Ausbau unseres Portfolios zeitgerecht mit der globalen Expansionsstrategie umzusetzen. Wir sind sicher, dass wir im Jahr 2020 über 100 Hotels managen werden.“

Pläne für 2017

Mövenpick Hotels & Resorts startete mit zwei Eröffnungen ins neue Jahr. Die Hotelcompany ist stolz auf das neue Mövenpick Hotel Colombo in Sri Lanka sowie und auf das Mövenpick Resort & Spa Jimbaran in Bali. Fünf weitere Eröffnungen sind in Asien und Afrika geplant, darunter das erste Haus in Kenia, das Mövenpick Hotel & Residences Nairobi. Die weiteren vier geplanten Hoteleröffnungen für 2017 sind das Mövenpick Hotel Les Berges Du Lac Tunis in Tunesien, das Mövenpick Resort & Spa Boracay auf den Philippinen und in Thailand das Mövenpick Residences Ekkamai Bangkok sowie das Mövenpick Resort Khao Yai.