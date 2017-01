Hotelinvestmentmarkt: Joint-Venture für das Nikko Düsseldorf

23.01.2017 Top hotel

Im Joint-venture mit EVENT Hotels hat Art-Invest Real Estate bereits Ende vergangenen Jahres das Vier-Sterne-Hotel Nikko Düsseldorf für den Hotel-Manage to Core-Fonds erworben. Verkäufer der Immobilie ist ein Fonds von Benson Elliot; die Event Hotels erhalten einen langfristigen Mietvertrag.

Art-Invest Real Estate hat zusammen mit EVENT Hotels in den Erwerb der Immobilie investiert und im Rahmen des Joint Venture einen langfristigen Mietvertrag mit EVENT Hotels geschlossen. „Düsseldorf als Landeshauptstadt beherbergt eine Reihe von nationalen und internationalen Leitmessen und nimmt eine wirtschaftliche Führungsrolle in der Metropolregion Rhein-Ruhr ein. Gemeinsam mit unserem Partner EVENT werden wir in den kommenden Jahren das Hotel erweitern, modernisieren und zu einem der führenden Konferenzhotels in Düsseldorf entwickeln. Dabei werden in einer ersten Renovierungsphase der Empfangs- und Restaurantbereich sowie ein Großteil der Zimmer und Außenbereiche des Objektes umfassend modernisiert.“, kommentiert Dr. Peter Ebertz, Head of Hotels bei Art-Invest.

Seit der Eröffnung des 4-Sterne-Superior-Hotels im Jahre 1978 wird das NIKKO Hotel in exzellenter Innenstadtlage von Düsseldorf zwischen Hauptbahnhof und Königsallee vor allem von der japanischen und internationalen Geschäftswelt als Business- und Konferenz-Hotel geschätzt. Das Hotel verfügt derzeit über 386 Zimmer und Suiten sowie zwölf modern ausgestattete Konferenzräume.