Hotelmarkt Türkei: Weltweit erstes Vib Hotel eröffnet in Antalya

20.01.2017 Top hotel

Die neue Best Western-Marke Vib geht mit ihrem ersten Haus in der Türkei an den Start. Die Welt-Premiere der Lifestyle-Brand fand in Antalya statt, wo nun 30 Zimmer im Boutique-Stil zur Verfügung stehen.

Das Vib Antalya setzt auf modernes stylisches Design genauso wie auf State-of-the-Art-Technologie. Das Boutique-Hotel hat eine großzügige, interaktive Lobby, die offene Treffpunkte für die junge Zielgruppe und Locals sind. Außerdem sind die Gäste jederzeit privat und öffentlich verbunden: WLAN, USB-Zugänge und Stromanschlüsse sind im gesamten Haus verfügbar.

Das Vib Hotel verfügt zudem über einen Bistro Stop, wo hochwertiges Essen und Kaffee serviert werden. Für die sportlichen Gäste steht ein modern ausgestattetes Fitnesscenter zur Verfügung. Ein Spielsaal lädt zu geselligen Abenden in der Gruppe ein.

Auch die Zimmer des Vib Hotels sind mit diversen technischen Raffinessen auf die Bedürfnisse urbaner Reisender abgestimmt: von Smart-TVs mit Stream-on-demand über zahlreiche Steckdosen zum Aufladen von Geräten bis hin zu modernen Arbeitsplätzen und diversen USB-Ports. In allen Zimmern finden sich eine Kaffeemaschine, elektronische Bluetooth RFID-Türschlösser und LED Regenduschen.

Große Zukunft für Vib-Hotels



„Die Eröffnung stellt einen historischen Tag für Best Western Hotels & Resorts dar. Vib gestaltet ein Best Western Hotelerlebnis für moderne Reisende, die auf der Suche nach Innovation, Technologie und Stil mit einem authentischen, lokalen Charme sind“, so David Kong, Präsident und CEO von Best Western Hotels & Resorts. „Mit Begeisterung verkünden wir die Eröffnung des ersten Vib Hotels. Wir sind zuversichtlich, dass auf das Hotel in Antalya in Kürze sowohl in der Türkei als auch weltweit noch viele weitere folgen werden”, fügt Suzi Yoder, Senior Vice President International Operations, hinzu.

Vib, kurz für „Vibrant“ (engl. für dynamisch, pulsierend), ist Best Westerns neue Lifestyle-Marke. Die Marke ist auf urbanen Stil, Technologie und Nachhaltigkeit fokussiert. Als Zielgruppe stehen moderne Reisende im Fokus, die technologieaffin und im Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen sind sowie einem urbanen und nachhaltigen Lebensstil folgen.

Weitere Vib Hotel-Eröffnungen stehen unter anderem in Nordamerika an den Destinationen Chicago, Springfield, Miami, Los Angeles, Staten Island/New York, Dallas sowie in Asien in Seoul/Südkorea, Bangkok und Vientiane/Laos auf dem Plan. Zudem werden Vib-Hotelprojekte derzeit in weiteren US-Städten wie Atlanta, Charlotte, Dallas, Kapstadt, New Orleans, Scottsdale, San Francisco und San Diego verhandelt.