Schloss Hotel Fleesensee: Schmitt und Volz gemeinsam an der Spitze

20.01.2017 Top hotel

Seit 18. Januar fungiert Harald Schmitt (li.) im Schloss Hotel Fleesensee als neuer Hotel Manager. Der bisherige Hoteldirektor Björn Volz (re.) besetzt weiterhin die Position des Geschäftsführers des gesamten Schloss Fleesensee (Hotel, SPA und Golf) sowie der Eigenbetriebe SPAworld und Golf- und Countryclub Fleesensee.

Harald Schmitt leitet nun die operativen Geschäfte des Hauses und unterstützt das gesamte Team mit seinem Wissen und seiner Erfahrung. Der 58-Jährige blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie zurück. Zuletzt bekleidete er die Position des Direktors der Yachthafenresidenz Hohe Düne. Zu den weiteren Stationen seiner Karriere zählen Adressen wie das Münchener Drei-Sterne-Restaurant „Aubergine“ von Eckard Witzigmann, das Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden sowie Schloss Vollrads im Rheingau. In der Vergangenheit wurde Schmitt zudem bereits mehrfach als „Top 50 Hotelier“ ausgezeichnet.

Björn Volz wird sich in seiner Funktion künftig ganz auf das Erreichen der strategischen Unternehmensziele, Implementierung neuer Projekte und das gesamte Change Management vor Ort fokussieren. „Ich bin froh, mit Harald Schmitt einen so erfahrenen Kollegen gewinnen zu können, der sowohl in der Sterne-Gastronomie als auch in der Leitung renommierter Hotels beeindruckende Akzente gesetzt hat“, erklärt Volz.

Seit dem Wechsel der Eigentümer im Jahr 2014 wurde das Schloss zahlreichen Renovierungen unterzogen und um neue Angebote, Services und Dienstleistungen für die Gäste bereichert. So entstand zuletzt ein völlig neuer SPA-Bereich innerhalb des Schlosses und ein großzügiger Anbau an das komplett neu designte Hauptrestaurant „Orangerie“. Die Kooperation mit Sternekoch Johann Lafer, kombiniert mit dem resorteigenen Organic-Programm, sorgt für neue kulinarische Impulse und innovative Gastronomiekonzepte innerhalb der verschiedenen Restaurants, deren Umsetzung der erfahrende Gastronom Harald Schmitt verantworten wird.