Lawinenunglück: Italienisches Hotel von Schneemassen verschüttet

Im italienischen Gran-Sasso-Massiv ist ein Hotel von einer Lawine mitgerissen und verschüttet worden. Bis zu 30 Personen waren Medienangaben zufolge zum Unglückszeitpunkt im Hotel; die Bergungsarbeiten gehen wegen der Schneemassen und strenger Kälte nur langsam voran. Gesicherte Angaben über die Zahl der Toten und Verletzten gibt es derzeit noch nicht.

Am Dienstagnachmittag wurde der erste Hilferuf abgesetzt, dass das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano im Schnee versunken sei. Zwei Männer hätten kurz das Haus verlassen, als eine Lawine aus Schnee und Steinen das Haus erreichte und das gesamte Gebäude mitriss, berichtet die Tagesschau. Die Männer konnten die erste Nachricht mit Bitte um Hilfe versenden.

Das erste Rettungsteam benötigte allerdings mehrere Stunden, um bis zum Unglücksort vorzudringen. An mehreren Stellen hatte es Bergrutsche und Lawinen gegeben, sodass Straßen und Wege nicht oder nur schwer passierbar waren. Dem Bericht zufolge haben die ersten Retter das Hotel auf Skiern erreicht.

Bislang wird davon ausgegangen, dass sich 22 Gäste in dem Hotel aufhielten, darunter mindestens zwei Kinder. Hinzu kommt das Hotelpersonal. Mehrere Medien gehen von zahlreichen Todesopfern aus; offizielle Angaben dazu gibt es allerdings noch nicht.

In den Abruzzen liegt derzeit so viel Schnee wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das Hotel sei zwar auf eine Schnee-Notlage und Schneestürme eingestellt, gegen Lawinen sei man aber machtlos, wird der Präfekt von Pescara zitiert. Die Gebirgsregion in Mittelitalien wird seit vielen Monaten immer wieder von Erdbeben überrascht. Erst am gestrigen Mittwochvormittag wurden wieder Beben mit einer Stärke von über 5 auf der Richter-Skala gemeldet. Auch das schwere Lawinenunglück könnte auf Erdstöße zurückzuführen sein.

