Weltwirtschaftsgipfel: Die Welt zu Gast im Belvedere Davos

19.01.2017 Top hotel

8.100 Flaschen Saft, 16.800 Flaschen Wasser, 1.042 Flaschen Champagner, 4.550 Flaschen Wein, 48.000 Pralinen. Darauf stellt sich das Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos ein, wo seit 1971 der Weltwirtschaftsgipfel stattfindet. In diesem Jahr treffen sich vom 16. bis 20. Januar 2.500 Teilnehmer aus 100 Ländern in eindrucksvollem Ambiente, darunter 40 Staats- und Regierungsoberhäupter sowie Top-Manager globaler Konzerne und internationale Showstars.

Die Vorbereitungen laufen seit elf Monaten. So wurden nicht nur über 48.000 Pralinen kühl gestellt, sondern auch 8.100 Flaschen Saft, 16.800 Flaschen Wasser, 1.042 Flaschen Champagner und 4.550 Flaschen Wein. Thomas Kleber, General Manager Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos und Area General Manager Schweiz: „Seit vielen Jahren begrüßen wir während des Annual Meetings Wirtschaftsgrößen, Politiker und Prominente aus aller Welt. Wir sind stolz, diesen prestigeträchtigen Event wieder zu unterstützen.“

Neben dem bestehenden Team aus 100 Mitarbeitern sorgen 200 weitere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern der Deutschen Hospitality zu diesem Anlass für einen reibungslosen Ablauf. 340 verschiedene Veranstaltungen werden so hinter den schicken Fassaden des Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos koordiniert. Um die Kapazitäten des Hotels temporär zu erweitern und zusätzliche Fläche zu schaffen, wurden Zelte und Pavillons errichtet und sogar das Wasser aus dem Swimmingpool gelassen, um auch den Wellnessbereich zum Tagungsraum umzufunktionieren.