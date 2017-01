Hotelmarkt NRW: Plaza übernimmt Montanushof in Grevenbroich

19.01.2017 Top hotel

Die Plaza Hotelgroup hat Anfang Januar den Pachtvertrag für das Hotel Montanushof in Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss unterschrieben. Dort sind nun bei laufendem Betrieb umfangreiche Renovierungsarbeiten geplant. Das Hotel ist das zweite Haus der Gruppe in Nordrhein-Westfalen.

Das Hotel Montanushof liegt unweit der Innenstadt und ist Teil eines Shopping- und Freizeitzentrums inklusive Kino, Club, Gastronomie sowie weiteren Angeboten. Das Gebäude wurde 1994 gebaut und bietet insgesamt 114 Zimmer, zwei Tagungsräume für maximal 180 und einen Frühstücksraum für 120 Personen sowie mehr als 50 Stellplätze auf dem hauseigenen Parkplatz.

Geschäftsführerin der Plaza Hotelgroup, Yonca Yalaz, freut sich sehr auf das Hotel: „Wir sind sehr stolz, unseren Gästen jetzt ein weiteres Hotel in Nordrhein-Westfalen bieten zu können. Unser Plan sieht die Führung unter einer internationalen Marke vor, die wir in Kürze bekanntgeben werden. Als etabliertes Familienunternehmen stehen wir für höchste Qualität und Top-Service in ganz Europa.“

Im Städteviereck Köln/Düsseldorf/Aachen/Mönchengladbach ist das Hotel ideal angebunden an die Messestädte Köln und Düsseldorf und die nahen Benelux-Länder. Auch die umliegenden Firmen und Gäste aus der Region sind Zielgruppe des Hotels.