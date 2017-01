19.01.2017 Top hotel

Im Feriendorf des LEGOLAND Deutschland wird ein Hotel mit neuem Übernachtungskonzept entstehen. In den Bau des Pirate Island investiert die Muttergesellschaft Merlin Entertainments 26,6 Millionen Euro. Das Gebäude im Piraten-Design verfügt über 142 Zimmer im LEGO Look und bietet Platz für bis zu 594 Gäste.

Damit erweitert sich die Kapazität im Feriendorf ab der Saison 2018 um 28 Prozent auf 2.684 Gäste pro Nacht. Die Resortstrategie des drittgrößten Freizeitparks in Deustchland wird damit fortgeführt.

Auf Grundlage der bereits im Dezember 2016 durch die Stadt Günzburg genehmigten Bauanträge startet LEGOLAND Deutschland umgehend mit dem Bau. Mit Pirate Island ensteht ein völlig neues Übernachtungskonzept. Die einer Piraten-Insel nachempfundene Anlage verfügt über 116 Vier-Bett- und 26 Fünf-Bett-Zimmer in zwei Gebäudeteilen. Diese sind L-förmig um einen gigantischen Spielplatz mit Piratenschiff angeordnet. Wie im gesamten Feriendorf sind die dreistöckigen Gebäude und vor allem die Zimmer liebevoll mit LEGO Modellen thematisiert.

„Die Auslastung des Feriendorfes ist trotz vieler Erweiterungen in den vergangenen Jahren extrem gut, und die starke Nachfrage sowohl bei uns als auch bei unseren Hotelpartnern in der Region hält an. Daher haben wir uns für einen erneuten Ausbau entschieden. Das Hotel ist ein bedeutender Schritt in unserer Resortstrategie, die wir seit der Eröffnung der ersten Feriendorf-Häuser im Jahr 2008 konsequent verfolgen. Dabei haben wir uns stetig weiterentwickelt, vor allem was die Thematisierung der Zimmer angeht“, erläutert LEGOLAND Geschäftsführer Martin Kring die Pläne. Beim Bau von Pirate Island wird das Unternehmen wieder hauptsächlich mit regionalen Firmen und Lieferanten zusammenarbeiten. Für den Betrieb werden ab der Saison 2018 bis zu hundert neue Mitarbeiter in den Bereichen Gastronomie, Hauswirtschaft und Rezeption eingestellt.