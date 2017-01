Hotelmarkt NRW: Leonardo Hotels baut erstes Haus in Dortmund

18.01.2017 Top hotel

Die Leonardo Hotels werden im Sommer 2019 ein Drei-Sterne-Hotel in der Dortmunder Innenstadt eröffnen. Auf einer 1.800 Quadratmeter großen Grundstücksfläche nahe des Hauptbahnhofs entsteht der Hotel-Neubau mit 190 Zimmern.

Das Gebäude gliedert sich in drei Bereiche; die fünf Obergeschosse sind für die 190 Zimmer reserviert. Im Erdgeschoss ist neben dem weitläufigen und offen gestalteten Lobby-, Rezeptions- und Barbereich auch ein 200 Quadratmeter großes Restaurant in Planung. Ebenso werden Gäste des Hotels hier mehrere Veranstaltungs- und Konferenzräume auf einer Fläche von ca. 270 Quadratmetern finden. Zudem verfügt das Haus über eine Tiefgarage mit 35 Stellplätzen.

Daniel Roger, Managing Director Europe Leonardo Hotels, über den Neuzugang: „Für uns ist Dortmund als neue Destination optimal für ein neues Haus geeignet, schließlich sind in der Stadt mitten im Ruhrgebiet viele wichtige Unternehmen angesiedelt.“

Mit dem Bau wurde Investa Real Estate beauftragt, die Planung führt das Münchener Architekturbüro par terre durch. „Wir freuen uns, dass wir mit der Leonardo-Gruppe erneut ein spannendes Hotelprojekt realisieren können. Nach den gemeinsam umgesetzten, sehr erfolgreichen Projekten in München und Berlin, freut es uns sehr, ein viertes gemeinsames Projekt realisieren zu können. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch das zukünftige Hotel in Dortmund zur weiteren positiven Entwicklung des Umfelds beitragen und ein Gewinn für die Stadt darstellen wird“, so Dr. Kilian Kasperek, Geschäftsführer der Investa Development GmbH.