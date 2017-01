Food Waste aus See: TUI Cruises geht gegen Lebensmittelverschwendung vor

18.01.2017 Top hotel

Lebensmittelabfälle an Bord der Mein Schiff Flotte zu reduzieren – diese Ziel verfolgt TUI Cruises seit Kurzem gemeinsam mit dem Projektpartner United Against Waste e.V.

Gerade auf Kreuzfahrtschiffen, wo die Gäste rund um die Uhr aus einem besonders großen kulinarischen Angebot wählen können, stellt die Speisenzubereitung eine große Herausforderung dar. Denn aufgrund höchster Hygieneanforderungen an Bord können nicht immer alle Lebensmittel wiederverwertet werden; Lebensmittelreste sind somit unvermeidbar. Als Patenprojekt im Rahmen des Engagements der TUI Care Foundation bei Futouris e.V. analysierte TUI Cruises mit seinem Projektpartner das Aufkommen an Lebensmittelabfällen an Bord der Mein Schiff 4, um diese so weit wie möglich zu verringern.

Gemeinsam mit den Küchenteams hat der Experte Gregor Raimann von United Against Waste e.V. Lebensmittelabfälle in den Bereichen Lager, Produktion und Buffets sowie Tellerreste gesammelt, gewogen, gemessen und exakt dokumentiert. Mit einem speziell entwickelten Abfall-Analyse-Tool werden anschließend die Messungen ausgewertet und so Potenziale zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen identifiziert.

