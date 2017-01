Hotelmarkt Schweiz: Radisson Blu plant Hotel in Genf

18.01.2017 Top hotel

Rezidor hat die Verträge für ein Radisson Blu Hotel in Genf unterzeichnet. Es wird voraussichtlich das sechste Hotel der Marke in der Schweiz nach Häusern in Zürich, Basel, Luzern und St. Gallen sowie einem im Bau befindlichen Hotel in Andermatt. Das Genfer Radisson Blu soll 2021 eröffnen.

Das Business- und Konferenzhotel liegt strategisch zwischen der Innenstadt und dem Flughafen Genève Cointrin. und wird über 250 moderne Gästezimmer und Suiten verfügen, welche nach dem neuesten Radisson Blu Interior Design "BluPrint" gestaltet werden. Das Design kombiniert Klassiker mit maßgefertigter Möblierung und Ausstattung und wird sich an dem Standort Genf der örtlichen Kultur und Architektur individuell anpassen.

Ein 350 Quadratmeter großer Ballsaal, acht Meetingräume sowie acht hochwertige Boardrooms werden über ein zentral gelegenes Tagungsfoyer miteinander verbunden. Die großzügigen Konferenzmöglichkeiten unterstreichen den Fokus auf den Geschäftsreisemarkt und Eventtourismus.

Ein All-Day-Dining-Restaurant sowie eine Hotelbar und Lounge mit ergänzenden Angeboten runden das Hotelprojekt ab. Zum Angebot gehört ebenfalls ein Wohlfühlbereich mit Fitnesscenter und Wellness/Spa auf insgesamt rund 600 Quadratmetern.

„Der Standort Genf ist für Radisson Blu von strategisch größter Bedeutung“, sagt Elie Younes, Executive Vice President & Chief Development Officer des Mutterkonzerns Rezidor Hotel Group und fügt hinzu: „Genf ist eine international stark vernetzte Stadt und gehört deshalb auch für die europäische und sogar globale Hotellerie zu den absoluten Hotspots. Dieses Projekt wird unsere führende Präsenz in Europa stärken. Wir sind sehr glücklich, hier schon bald mit unserer stylischen Marke Radisson Blu vertreten zu sein und danken dem Schweizer Investor für sein entgegengebrachtes Vertrauen in uns.“