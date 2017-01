Tarifverhandlungen im Gastgewerbe: Dehoga Thüringen fordert Augenmaß

18.01.2017 Top hotel

Die erste Verhandlungsrunde zwischen Dehoga Thüringen und der NGG zu den Entgeltverhandlungen für das Thüringer Gastgewerbe am Montag zeigte, dass beide Verhandlungsgruppen noch weit voneinander entfernt liegen. Nach Forderung der NGG sollen alle Entgeltgruppen um 6 Prozent in diesem Jahr steigen, der Dehoga Landesverband erklärte seinerseits, dass "nur das verteilt werden kann, was auch vorhanden ist."

„Die Forderung unseres Sozialpartners, der NGG,", so Gudrun Münnich, Präsidentin des DEHOGA Thüringen, „liegen bei sechs Prozent für ein Jahr. Gerade hatten wir zum 01.01.2017 die Anhebung des Mindestlohns in Höhe von 4,15 Prozent. Da sollen, so die Forderung der NGG, alle Entgeltgruppen eben um 6 Prozent in diesem Jahr steigen. Die NGG versuchte uns dies umfassend zu begründen. Jedoch nimmt die Verhandlungskommission nicht zur Kenntnis, dass wir nur das bezahlen können, was wir über den Preis realisieren können. Lohn ist Teil der Personalkosten und das ist betriebswirtschaftliche Wirklichkeit und eben nicht Wunschdenken. Deshalb fordern wir Augenmaß, weil diese Forderungen nur zu Lasten der Unternehmer gehen können, deren Einkommen schon aktuell nicht ausreichend ist.“

Der DEHOGA Thüringen hatte in der Gesprächsführung von der Gewerkschaft schon signalisiert bekommen, dass diese die 6 Prozent-Forderung als „Kampfansage“ verstanden haben will. Man sei sich schon bewusst, dass 6 Prozent Lohnsteigerung allein 2017 an den Realitäten vorbeigeht. Umso erstaunter war die Arbeitgeberseite, dass man an dieser Forderung kompromisslos festgehalten hat.

Der Verweis darauf, dass die Arbeitgeberseite den Empfängern des Mindestlohnes keine Steigerung zubilligt ist schlicht falsch. Hierfür sorgt allein der Gesetzgeber, der eine Steigerung des Mindestlohnes 2017 um über 4 % für 2 Jahre festgeschrieben hat.

Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer DEHOGA Thüringen, führt dazu aus: „Grundsätzlich berichtet die Mehrzahl der Kollegen von einem positiven Dezember, nur dieser eine Monat hat eben nicht dazu ausgereicht, im Jahr 2016, so jedenfalls die bislang vorliegenden Zahlen, einen realen Umsatzzuwachs gegenüber dem Umsatz 2010 zu erreichen.“

Der Durchschnittsumsatz pro Betriebsstätte im Thüringer Gastgewerbe lag im Jahr 2014 (lt. Umsatzsteuerstatistik ) bei 195.263 €. Dies ist im Vergleich der Bundesländer, wo der Durchschnitt bei 336.047 € lag, der letzte Platz. Im Beherbergungsgewerbe des Freistaates lag der Durchschnittsumsatz im Jahr 2014 bei 267.784 € (Bund: 584.798 €) und in der Gastronomie bei 173.786 € (Bund: 273.229 €). Dies ist ebenso leider das Schlusslicht im Bundesvergleich.