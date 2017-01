Kooperationen: Worldhotels wachsen um sechs Betriebe

17.01.2017 Top hotel

Vom Stadthaus in Madrid über ein Business-Hotel in Euskirchen bis zum Wellnessbetrieb in Peking: Die Kooperation der Worldhotels nehmen sechs neue Häuser auf und sind damit jetzt in weltweit 60 Ländern vertreten.

Nachdem die Kooperation im vergangenen Jahr zwei Wechsel an der Spitze des Unternehmens verkünden musste – zunächst wurde Dirk Führer im Februar als neuer CEO vorgestellt, bereits zum Ende des Jahres hatte er das Unternehmen aber wieder verlassen und mit Geoff Andrew rückte der bisherige COO an die Spitze – soll die Kooperation in 2017 wieder in ruhigere Fahrwasser kommen.

Zum geschäftlichen Basis gehört die Akquise von neuen Mitgliedsbetrieben. Deren sechs konnte die Kooperation aktuell präsentieren:

Hotel Villa Real, Madrid, Spain

Das elegante Hotel Villa Real ist nur zehn Minuten vom Museo del Prado sowie den Geschäften und Boutiquen auf der Gran Vía entfernt. Römische und syrische Artefakte sind in der holzvertäfelten Lobby und den luxuriösen Gästezimmern ausgestellt. Das Restaurant und Bar East 47 bietet mit Lithografien von Andy Warhol ein originelles Ambiente im New Yorker Pop-Art-Stil.



Savigny Hotel Frankfurt City, Frankfurt, Germany

Das gehobene Hotel im Stadtzentrum liegt in einer ruhigen Gegend nahe dem Finanzviertel und ist nur wenige Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof und der Messe Frankfurt entfernt. Der hoteleigene Garten ist eine grüne Oase. Die Dachterrasse ermöglicht faszinierende Ausblicke auf die Frankfurter Innenstadt. Im eleganten Restaurant Bacco’s können Gäste italienische Spezialitäten genießen.



The Kunlun Beijing, Beijing, China

Das Hotel Kunlun liegt am Liangma River und ist nur 30 Minuten vom Flughafen und vom Tiananmen Square entfernt. 14 Restaurants und Bars, ein Wellnessbereich mit 17 Behandlungsräumen sowie ein Fitnesscenter mit Innenpool stehen zur Verfügung. Zu den Highlights des Hauses gehört die mit Marmorsäulen versehene Lobby und das Restaurant auf der hoteleigenen Dachterrasse.



Ameron Parkhotel Euskirchen, Euskirchen, Germany

Das Hotel ist nur wenige Fahrtminuten von den Rhein-Metropolen Köln und Bonn entfernt. Von hier aus lässt sich der Nationalpark Nordeifel in Kürze erreichen. Wer das Hotel nicht verlassen möchte, kann bei diversen Behandlungen im Wellnessbereich entspannen. Für Geschäftsreisende stehen Veranstaltungsräume für kleine und größere Tagungen sowie Events zur Verfügung.



Hotel C Stockholm, Stockholm, Schweden

Das schicke Hotel C Stockholm liegt im Herzen der Stadt. Die Mitarbeiter haben ein umfassendes Wissen über die Stadt und teilen auf Wunsch ihre Insidertipps mit den Gästen. Alle 367 Zimmer sind mit Fotografien ausgestattet, die Stockholm in unterschiedlichen Jahreszeiten zeigen. Das Hotel C Stockholm hat die erste dauerhafte Bar aus Eis, die ICEBAR.



Hotel del Parque, Guayaquil, Ecuador

Das luxuriöse Boutique-Hotel am Fluss befindet sich in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und verbindet Eleganz mit Kolonialflair. Die Gäste können während Schokoladenverkostungen und Kaffeeröstungen am kulturellen Leben teilnehmen oder durch die atemberaubende tropische Landschaft wandern.