Hotelmarkt Sachsen: Dresden bekommt ein Super 8 Hotel

17.01.2017 Top hotel

In München stehen die zwei ersten Super 8 Hotels der US-amerikanischen Wyndham-Gruppe in ganz Europa. Im Jahr 2018 kommt in Dresden in der Neustadt ein weiteres Super 8 Hotel hinzu. Primestar Hospitality wird das Haus betreiben.

Auf einem circa 2.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Dresdner Neustadt, das kürzlich von der Benchmark–Gruppe gekauft wurde, entsteht ein Hotel dieser Budgetmarke mit zirka 176 Zimmern. Der Bauvorbescheid wurde bereits positiv beschieden, der Bauantrag ist eingereicht.

Das Hotel, das von Primestar Hospitality betrieben wird, entsteht in unmittelbarer Nähe zum Fernbahnhof Dresden Neustadt und richtet sich sowohl an Freizeit- als auch Geschäftsreisende. Die Innenstadt und andere zentrale Einrichtungen wie der Botanische Garten sind schnell erreichbar. Gäste des Super 8 können sich über kostenloses Highspeed-Internet und 40-Zoll-Smart-TV auf den Zimmern sowie Fußbodenheizung im Bad freuen. Das „Super 8“-Frühstück und ein Coffee Shop im Haus runden das Angebot ab.

Martin Hantel, geschäftsführender Gesellschafter von benchmark: „Erst Anfang September haben wir zwei Hotels in Leipzig, davon ein Budget-Hotel, erfolgreich an die Betreiber übergeben. Wir freuen uns daher, nun mit Dresden auch in der sächsischen Hauptstadt ein solches Projekt entwickeln zu können.“

Primestar Hospitality-Geschäftsführer Wolfgang Gallas ergänzt: „Unser Hotelportfolio konzentriert sich auf die Metropolregionen in Deutschland. Und dazu gehört auch zweifelslos Dresden. Wir sehen hier genügend Potenzial für ein weiteres Hotel im zwei bis drei Sterne-Segment.“