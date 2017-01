17.01.2017 Top hotel

Der „S.Pellegrino Young Chef“ ist zurück: Die große Suche nach dem besten Nachwuchskoch der Welt geht 2017 in die dritte Runde und dauert erstmals eineinhalb Jahre. Ab dem 1. Februar können sich junge Köche für den internationalen Talentwettbewerb bewerben. Im Juni entscheidet sich dann, wer für Deutschland und Österreich in Mailand antritt.

Bis zum 30. April haben Nachwuchsköche Zeit, um sich mit ihrem „Signature Dish“ unter www.sanpellegrino.com für die globale Talentsuche zu bewerben. Voraussetzung: Sie sind höchstens 30 Jahre alt und haben mindestens ein Jahr Erfahrung als Chef, Sous Chef oder Chef de Partie in einem Restaurant.

Am 1. Juni gibt das renommierte Kochinstitut ALMA bekannt, welche zehn Teilnehmer aus den 21 Weltregionen den Einzug in die regionalen Vorentscheide geschafft haben. Wer dazu gehören möchte, sollte mit seinem Gericht in fünf Kategorien punkten: Zutaten, Fertigkeit, Genialität, Schönheit und Botschaft.

Die zehn Teilnehmer, die für Deutschland und Österreich ausgewählt werden, treten am 26. Juni im regionalen Vorentscheid gegeneinander an. Der Gewinner dieses Live-Kochens zieht ins große Finale ein.

Wettbewerb erstmals über 18 Monate



Zum ersten Mal wird der „S.Pellegrino Young Chef“ über mehr als ein Jahr ausgetragen. 2017 dreht sich alles um die regionalen Vorentscheide. Zwischen Juni und Dezember entscheidet sich in den 21 Weltregionen, welche Nachwuchsköche ins internationale Finale einziehen. 2018 steht dann im Zeichen des großen Finales. Im Juni öffnet sich den 21 Finalisten aus aller Welt die große Bühne in Mailand. Hier kürt die internationale Jury den „S. Pellegrino Young Chef 2018“ und damit den Nachfolger von Mitch Lienhard (USA, Gewinner 2016) und Mark Moriarty (Irland, Gewinner 2015).

Ebenfalls neu ist eine 21. Weltregion. Mit der zusätzlichen Kategorie Mittelamerika/Karibik sollen noch mehr junge Talente erreicht werden. Zusätzlich dürfen Bewerbungsunterlagen erstmals auch in verschiedenen Sprachen eingereicht werden. Neben der Wettbewerbssprache Englisch können sich kulinarische Nachwuchstalente auch auf Mandarin, Spanisch, Französisch und Italienisch bewerben. Während des Wettbewerbs und des großen Finales bleibt Englisch aber die offizielle Sprache.

Der Zeitplan im Überblick

1. Februar bis 30. April 2017: Bewerbungsphase

1. Juni 2017: Auswahl der jeweils zehn Halbfinalisten pro Region

7. Juni bis 31. Dezember 2017: Regionale Vorentscheide

26. Juni 2017: Deutsch-österreichischer Vorentscheid

Juni 2018: Final-Wettbewerb in Mailand