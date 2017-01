Feuerwehr-Einsätze: Friteuse und Minibar sorgen für Alarm

16.01.2017 Top hotel

Am Donnerstag und Samstag kam es im Westin Bellevue Dresden und im Hilton Köln zu Feuerwehreinsätzen, die glücklicherweise glimpflich verliefen.

Im Westin Bellevue Dresden ist es am Donnerstag offenbar in einem Zimmer zu einer Verpuffung in einer Minibar gekommen, woraufhin mehrere Löschzüge der Dresdner Berufsfeuerwehr ausrückten. Die Lage war allerdings schnell unter Kontrolle; zwei Gäste wurden wegen Verdachts auf Atemwegsreizung vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert (Quelle: Sz-online.de).

In Köln fing im am frühen Samstagmorgen in der Küche des Hilton eine Fritteuse in der Küche plötzlich Feuer. Augrund der starken Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen an, die Gäste des Hauses wurden evakuiert. Auch hier bekamen die Experten die Lage schnell wieder unter Kontrolle, sodass die 600 Gäste bereits 30 Minuten später wieder auf ihren Zimmern waren. (Quelle Focus.de).