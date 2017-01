16.01.2017 Top hotel

Micky Rosen und Alex Urseanu stellen seit mehr als 15 Jahren die Frankfurter Bar-, Gastronomie- und Hotelszene auf den Kopf. Die Gekko-Manager haben 2016 auch andere Städte in den Flous genommen (Roomers Baden-Baden), 2017 folgt nur mit dem Hotel Provocateur Berlin meh als ein Ausflug nach Berlin. Klicken Sie sich durch die ersten Bilder des Designhotels.

Ab März 2017 werden Micky Rosen und Alex Urseanu mit einem burleskem Bruder des Roomers Hotels nach Berlin kommen, Standort ist die Brandenburgische Straße, unweit des Kurfürstendamms. Der Newcomer ist ein sinnliches und gleichzeitig urbanes „Member of Design Hotels“, welches in Atmosphäre und Lifestyle neue Standards setzen soll.

58 Zimmer, eine Szenebar, die vom mehrfach ausgezeichneten Roomers Barteam mit kreiert wird, sowie ein asiatisches Restaurant, unter der Leitung von Duc Ngo (u.a. Cantina Berlin, moriki Frankfurt), bilden gemeinsam die perfekte Ausgangslage die Hauptstadt zu erleben und auch die Berliner selbst werden einen neuen Lieblingsplatz hier finden.

Doch warum hat es bis zu diesem Schritt so lange gedauert? »Wir hatten nie einen Masterplan, haben uns nie den Druck gemacht, zu wachsen«, erklärt Micky Rosen. Alex Urseanu ergänzt: »Uns wurden viele Sachen angeboten und wir haben das genommen, was uns Spaß macht. Und jetzt ist unser Moment.« Auch der Anstoß für die neuen Projekte kam von außen: »Viele Menschen aus anderen Städten, die in Frankfurt waren, wollten uns in München haben«, erklärt Rosen, »da fehle so ein Haus.«