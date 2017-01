Hotellerie Schweiz: Schweizer Hotels mit mehr Gästen im November

16.01.2017 HTR

Die Schweizer Hotellerie verzeichnete im November 2016 insgesamt 1,9 Millionen Logiernächte. Das entspricht einer Zunahme von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Mit 0,9 Prozent stieg die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste deutlicher an als die von Gästen aus dem Ausland (+0,1 %).

Bei einer Zunahme von 9.300 Logiernächten im Vergleich zu November 2015 gingen insgesamt 878.000 Logiernächte auf das Konto der inländischen Gäste (+0,9 %). Die Gäste aus dem Ausland generierten 999.000 Logiernächte (+0,1 %). Dies sind die provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS).

Von Januar bis November 2016 kumulierte sich die Zahl der Logiernächte auf 33 Millionen. Dies entspricht einer Abnahme von 0,5 Prozent gegenüber derselben Vorjahresperiode. Die ausländische Nachfrage registrierte 17,9 Millionen Logiernächte und damit einen Rückgang von 1,8 Prozent. Die Gäste aus dem Inland verzeichneten 15,1 Millionen Logiernächte und damit eine Zunahme um 1,2 Prozent.

Plus aus Europa, Rückgang aus Asien



Im November 2016 verzeichneten die Besucherinnen und Besucher aus Europa (ohne Schweiz) einen Logiernächteanstieg von 1,7 Prozent gegenüber November 2015. Deutschland registrierte dabei mit 4.700 zusätzlichen Logiernächten die deutlichste absolute Steigerung (+2,6%) aller ausländischen Herkunftsländer. Auch bei den Gästen aus Frankreich (+4.300 Logiernächte / +5,9%), Belgien (+2.200 / +14,8%) und den Niederlanden (+1.900 / +9,6%) wuchs die Nachfrage.

Weniger Gäste verzeichnete die Schweizer Hotellerie aus dem Vereinigten Königreich (-6,1%) und Italien (-5,9%). Der amerikanische Kontinent verzeichnete hingegen eine Logiernächtezunahme um ein Prozent. Bei den Gästen aus Asien resultierte ein Rückgang um 2.000 Logiernächte (-0,9%). China (ohne Hongkong) verbuchte ein Minus von 6.000 Logiernächten (-9,3%) und damit die deutlichste absolute Abnahme aller Herkunftsländer. Bei den Besucherinnen und Besuchern aus den Golfstaaten (-1.900 Logiernächte / -5,9%) und aus Japan (-750 / -5,8%) zeigte sich ebenfalls ein Rückgang.

Finanzkommission will dauerhafte MWST für Hotellerie



Um die Hotellerie in der Schweiz langfristig zu sichern, spricht sich derweil die Finanzkommission des Nationalrats für einen unbefristeten Mehrwertsteuer-Sondersatz für die Hotellerie aus. Dieser liegt derzeit bei 3,8 Prozent, die Lösung ist allerdings bis Ende 2017 befristet. In einem Bericht hält die Finanzkommission fest, das sei zielführender, als periodisch über dessen Fortführung zu diskutieren, wie die Parlamentsdienste am vergangenen Freitag mitteilten.

Der Sondersatz für die Hotellerie wird mit den Schwierigkeiten der Branche begründet, die durch den schnellen Strukturwandel und Wechselkursschwankungen entstanden sind. Der Grundsatzentscheid für die Begünstigung stieß in der Kommission auf wenig Widerstand. Die dauerhafte Verankerung wurde jedoch nur mit 13 zu 11 Stimmen gutgeheißen.

Quelle: htr