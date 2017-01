Hotelmarkt Schleswig-Holstein: Büsumer Newcomer feiert Richtfest

16.01.2017 Top hotel

Die Küstenperle, ein rund 14,7-Millionen-Euro-Projekt in der Perlebucht, ist auf einem guten Weg in Richtung Eröffnung im Sommer 2017: Am Wochenende feierte das Vier-Sterne-Haus der Inhaberfamilie Kahlke Richtfest, bereits jetzt sind Zimmer für das zweite Halbjahr 2017 buchbar.

Eingefunden hatten sich auf der Baustelle des Küstenperle Strandhotels und Spa rund 200 Gäste, Freunde und Partner des Hauses. Gemeinsam wurde bei fröhlicher Stimmung auf den bisherigen Stand der Dinge ebenso wie auf den nächsten Bauabschnitt bis zur Fertigstellung angestoßen. Auftakt waren - in luftiger Höhe des 5. Geschosses - das traditionelle „Prost!“ der Gewerke und der Richtspruch vom Zimmermann. Gastgeber und mit Herz und Seele dabei: Isa und David Schneider als zukünftige Direktoren sowie Isas Eltern Andrea und Jürgen Kahlke, denn die Küstenperle ist ein Projekt innerhalb der Familie. „Wir freuen uns sehr, dass das Wetter in den letzten Monaten gnädig war und daher die Baufortschritte so gut voranschreiten konnten“, war sie sich einig. Wie geplant, werde die Küstenperle Anfang Juni offiziell ihre Pforten öffnen. Mit 92 Zimmern und Suiten, einem einladenden Wellnessbereich, dem Restaurant „Deichperle“ und der Bar „Schneiders“ sowie Eventräumen für bis zu 250 Personen wird das 4*-Hotel ein wohliger Ort mit modern-nordischer Atmosphäre. „Wir sind uns sicher, dass die Küstenperle mit ihrem frischen Angebot zur Beliebtheit der Familienlagune vor unserer Haustür sowie des Ortes Büsum selbst beiträgt.“, hob David Schneider in seiner Rede hervor.



Nach dem fortführenden Teil mit herzlichen Worten von Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje und dem Generalunternehmer Kähler Bau hatten alle Gäste die Möglichkeit, die Baustelle kennenzulernen und ein Gefühl für das entstehende Hotel zu bekommen.

Keyfacts Küstenperle Büsum

• Das Ambiente: modern, fröhlich, unkompliziert, jung mit familiärer Leitung.

• 92 Zimmer und Suiten in fünf Kategorien

• Das Restaurant „Deichperle“ wird traditionelle Gerichte neu interpretieren und ihnen mit regionalen Produkten eine moderne Handschrift verleihen.

• Die Bar „Schneiders“ lädt zum Verweilen ein und bietet eine große Auswahl an Cocktails und Spezialitäten. Daran angeschlossen ist eine Bibliothek als Rückzugsort.

• Für Familien mit Kindern besonders einladend: die eigenen Spielzimmer im Hotel sowie der Spielplatz vor dem Haus.

• Der Wellnessbereich umfasst einen Indoor-Pool, drei Saunen, einen Eisbrunnen sowie eine Außenterrasse zum Entspannen unter freiem Himmel. Zudem gibt es einen Fitness- & Gymnastikraum.

• Für private und berufliche Veranstaltungen: Drei variable Räume für bis zu 250 Personen, inklusive modernster Technik und vielfältigem Incentive-Programm.