Reichshof Hamburg: Folke Sievers launcht »EMIL´S« und »Stadt Restaurant«

13.01.2017 Top hotel

Das neue Jahr beginnt im Reichshof Hamburg mit der Eröffnung von zwei neuen Gastronomiekonzepten – das „Stadt Restaurant“ und das „EMIL`S“. Der Direktor freut sich zudem über gute Auslastungszahlen im vergangenen Geschäftsjahr.

Das Herzstück des Hauses, das „Stadt Restaurant“, trägt nun wieder den Namen, den es bereits 1910 mit der Hoteleröffnung erhielt. Dort kocht Mario Regensburg und sein Team neben typisch deutschen Gerichten auch eine internationale kulinarische Auswahl. Kochen im Rhythmus der Natur mit regionalen Zutaten in Bio-Qualität stehen dabei im Fokus. Der neue Küchenchef Mario Regensburg kooperiert dabei gern mit jungen, regionalen Unternehmen, die nachhaltig produzierte und fair gehandelte Lebensmittel anbieten.

In der Lobby des Hotels eröffnet auch das „EMIL´S“ Café, Bistro und Bar, benannt nach dem Gründer des Reichshof Emil Langer.

Darüber hinaus informierte GM Folke Sievers über die Belegungszahlen des vergangenen Jahres: „Die erfolgreiche Konjunktur des Hamburger Tourismus spiegelt sich auch in der Belegung unseres Hotels wieder" so Sievers. „Wir freuen uns, über die vielen Gäste aus dem Ausland, die zu uns kommen, unter anderem aus der Schweiz, Österreich oder Skandinavien und begünstigt, durch die exklusive Marke „Curio – Collection by Hilton“, auch sehr viele Amerikaner. Daraus resultiert unser sehr hoher Anteil an internationalen Gästen von fast 50 Prozent.“