Employer Branding: Nachhaltiges Personal-Management

13.01.2017 ELLEN WAGNER, IST-Hochschule

Die Top hotel Academy – eine Initiative von Top hotel und dem IST-Studieninstitut – befasst sich in loser Folge mit Themen, die für die Hotellerie von besonderem Interesse sind. Dieses Mal geht es um die Frage, wie sinnvoll Employer Branding für den eigenen Betrieb ist

Bei derzeit 45.000 Betrieben im Beherbergungsgewerbe ist die Auswahl für Bewerber in Deutschland natürlich groß. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Hotels die besten Kandidaten herauspicken konnten – dies können heute nur wenige Betriebe von sich behaupten. Da ist es ratsam, sich vom Mitbewerber abzuheben, um im Rennen um geeignetes Personal vorne dabei zu sein. Ebenso wichtig wie die Kommunikation eines Alleinstellungsmerkmals für den Kunden ist deshalb die eines Mehrwerts für die Mitarbeiter.

Employer Branding als Lösung?

Employer Branding umfasst die Positionierung und Kommunikation eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber. Ziel ist es, eine Arbeitgebermarke (engl. Employer Brand) mit Hilfe von strategischen Management- und Marketingmaßnahmen zu bilden und eine Unternehmenskultur zu entwickeln, die eine bestimmte Mitarbeiterführung und Führungskultur ausdrückt. Aber warum ist eine Marke so wichtig? Eine Marke kann gefühlte Unsicherheiten reduzieren. Marken erfüllen eine Vertrauens- und Orientierungsfunktion und liefern somit eine Entscheidungshilfe. Dies funktioniert beim Kauf von Konsumgütern ebenso wie bei der Wahl eines Arbeitgebers. Das ist zwar bei Weitem nicht dasselbe, jedoch treten auch bei der Entscheidungsfindung für einen neuen Arbeitsplatz Unsicherheiten auf. Für Bewerber ist es nicht möglich, vorherzusehen, wie es sich tatsächlich anfühlt, in einem bestimmten Hotelbetrieb zu arbeiten. Sicherlich erhält man durch den Besuch der Hotellobby oder des Restaurants ein vages Gefühl für das Betriebsklima. Aber es ist eben nur eine Momentaufnahme. Letztlich wird die Wahrnehmung eines Bewerbers durch das Image des Hotels geprägt, sprich: die einheitliche Sicht der Gesellschaft auf einen Betrieb – das sogenannte Arbeitgeberimage.

Der Weg zur Arbeitgebermarke

Am Anfang steht die Entwicklung einer Strategie. Eine differenzierte Analyse soll Stärken und Schwächen in Hinblick auf die Attraktivität des eigenen Arbeitgeberprofils herausstellen. Anschließend muss definiert werden, wie das Unternehmen von den Mitarbeitern gesehen werden soll – was soll ein Mitarbeiter mit dem Unternehmen assoziieren? Daraus lassen sich dann Handlungsempfehlungen ableiten, die zu einer besseren Wahrnehmung des Unternehmens führen können. Diese Punkte sollten sich schließlich in den kurzfristigen und langfristigen Strategiezielen widerspiegeln. Wie bei allen Maßnahmen müssen auch diese stetig überwacht und kontrolliert werden. Mögliche Maßnahmen könnten sein: die Präsentation des Unternehmens an Universitäten und Schulen, der Besuch von Jobmessen sowie eine Strategie für Social Media.