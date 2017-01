Ranking: Das sind Deutschlands kulinarische Top-Adressen

13.01.2017 Top hotel

Ein umfassendes Ranking aus den Bewertungen der sieben großen bundesweiten Restaurantführer hat die »Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste 2017« ermittelt. In diesem Jahr gibt es unter den Top 20 drei Neuzugänge.

Schon ein Blick auf die zwanzig führenden Restaurants zeigt, wie vielfältig die deutsche Gastronomielandschaft ist: Die Besten der Besten finden sich in allen Teilen des Landes: in Metropolen wie Berlin, Hamburg, München und Leipzig genauso wie in kleineren Städten und ländlichen Regionen. Als unangefochtene Nr. 1 behauptet sich - nach Auswertung der aktuellen Restaurantführer - ein weiteres Mal die Schwarzwaldstube (Baiersbronn).

Das Aqua (Wolfsburg) zieht mit einem Punkt Vorsprung am Gourmetrestaurant Vendôme (Bergisch Gladbach) vorbei auf Platz 2. Platz 4 teilen sich mit punktgleichem Ergebnis das Sonnora (Dreis) und das Gourmetrestaurant Überfahrt (Rottach-Egern). Gleich drei Häusern gelingt erstmals der Aufstieg in die Gruppe der besten 20: The Table Kevin Fehling (Hamburg), im letzten Jahr der höchste Neueinsteiger unter allen ausgezeichneten Restaurants, erobert Rang 14 der Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste (2016: Platz 59), der Söl'ring Hof (Rantum/Sylt) steigt von Platz 23 auf Platz 17 und Dallmayr (München) von Platz 25 auf Rang 20.

1. Schwarzwaldstube, Baiersbronn/ Baden-Württemberg (2016: 1)

2. Aqua, Wolfsburg/ Niedersachsen (2016: 3)

3. Gourmetrestaurant Vendôme, Bergisch Gladbach/ NRW (2016: 2)

4. Sonnora, Dreis/ Rheinland-Pfalz (2016: 6) - punktgleich mit

Gourmetrestaurant Überfahrt, Rottach-Egern/ Bayern (2016: 4)

6. Bareiss, Baiersbronn/ Baden-Württemberg (2016: 5)

7. Victor's Fine Dining by Christian Bau, Perl (Mosel)/ Saarland (2016: 7)

8. GästeHaus Klaus Erfort, Saarbrücken/ Saarland (2016: 8)

9. la vie, Osnabrück/ Niedersachsen (2016: 9)

10.Tantris, München/ Bayern (2016: 11)

11. Residenz Heinz Winkler, Aschau im Chiemgau/ Bayern (2016: 10)

12. Haerlin im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg (2016: 13)

13. Steinheuers Restaurant, Bad Neuenahr/ Rheinland-Pfalz (2016: 12)

14. The Table Kevin Fehling, Hamburg (neu 2016: 59)

15. Lorenz Adlon Esszimmer, Berlin (2016: 14)

16. Gourmet-Restaurant Falco, Leipzig/ Sachsen (2016: 16)

17. Söl'ring Hof, Sylt - Rantum (2016: 23)

18. Meierei Dirk Luther, Glücksburg/ Schleswig-Holstein (2016: 18)

19. LePavillon, Bad Peterstal-Griesbach/ Baden-Württemberg (2016: 17)

20. Dallmayr, München/ Bayern (2016: 25)

Quelle: Gerolsteiner Restaurant-Bestenliste 2017