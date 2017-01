Inlandstourismus: 2 % mehr Übernachtungen im November

13.01.2017 Top hotel

Im November 2016 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 28,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von zwei Prozent gegenüber November 2015.

Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um drei Prozent auf 5,3 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwei Prozent auf 23,4 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis November 2016 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ebenfalls um drei Prozent auf 420,2 Millionen. Davon entfielen 75,2 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+ 1 %) und 345,0 Millionen auf inländische Gäste (+ 3 %).

Im Jahr 2016 wird die Zahl der Übernachtungen voraussichtlich einen neuen Rekordwert von rund 448 Millionen erreichen (+ 3 %). Dieses vorläufige Ergebnis ist eine Prognose auf Basis der für den Zeitraum Januar bis November vorliegenden Werte und der Dezemberergebnisse der Jahre 2008 bis 2015.