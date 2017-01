The Leading Hotels of the World: Acht Neuzugänge weltweit

Bildquelle: The Leading Hotels of the World / Villa Cora

The Leading Hotels of the World

12.01.2017 Top hotel

Zum Jahresbeginn gibt The Leading Hotels of the World, Ltd die Erweiterung seines Portfolios um acht Neumitglieder in Europa und Amerika bekannt, drei davon aus Italien. 2016 konnten 17 Neuzugänge verzeichnet werden. Die Luxushotels der Vereinigung sind damit mit über 375 Hotels in 75 Ländern vertreten.

Die Neuzugänge bieten außergewöhnliche Erlebnisse wie private Yachtfahrten zu ausgesuchten Weinverkostungen in Italien, Detox-Wochenenden in Griechenland oder Cabrio-Spritztouren entlang des spektakulären Pacific Coast Highway in Kalifornien. Deniz Omurgonulsen, Vice President, Membership, The Leading Hotels of the World. „Jedes einzelne dieser Häuser wird das Gesamtreiseerlebnis vor allem auch für kulturinteressierte Reisende aufwerten und ihnen dabei all den Komfort und Service bieten, die unsere Kollektion ausmachen.”

Das sind die Neuzugänge:



• Baglioni Hotel Cala del Porto, Punta Ala, Italien

• The Ashbee, Taormina, Sizilien

• Villa Cora, Florenz, Italien

• Gran Hotel Miramar, Malaga, Spanien

• Belvedere Hotel, Mykonos, Griechenland

• Hotel Emiliano, Rio de Janeiro, Brazil

• Hotel Figueroa, Los Angeles, Kalifornien

• Malibu Beach Inn, Malibu, Kalifornien