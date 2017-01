Hotelmarkt Berlin: Vienna House Easy erfolgreich gestartet

12.01.2017 Top hotel

Nach dem Pre-Opening im September hat das neue Vienna House Easy Berlin seit Jahresanfang in vollem Umfang geöffnet. Das Haus mit 152 Zimmern am Prenzlauer Berg konnte sich in den vergangenen Monaten bereits unter Beweis stellen.

Das Vienna House Easy Berlin ist geprägt von lokalen Besonderheiten: Berliner Schnauze, Handwerk und Stil. Zimmer in den Kategorien Easy und Lounge, drei Tagungsräume, eine Co-Working-Lobby, ein Frühstücksrestaurant im Bäckereistil und ein Deli mit Bar bieten Raum zum Entspannen, Auftanken und Austauschen.

„Seit Pre-Opening des Hotels im September 2016 hat das Hotel bereits mehr als 9.000 Gäste begrüßt“, so Ralph Alsdorf, Direktor des Vienna House Easy Berlin.

Die Lobby empfängt die Gäste bereits durch eine große Glasfront. Auf dem Teppich vor der Rezeption wird der Verlauf der Berliner Mauer nachvollzogen. Lokale Dekorationselemente mit Berliner Bären sowie gesprühte Straßenkunst aus dem Kiez setzen sich an den Wänden der Zimmer fort.

Das Vienna House Easy Berlin liegt im Prenzlauer Berg und angrenzend an Kreuzberg-Friedrichshain. Direkt vor der Tür finden sich der S-Bahnhof Landsberger Allee sowie Tram- und Busstation.

Mit dem Vienna House Easy Berlin erhöht sich die Anzahl der Hotels der smart-casual Marke Vienna House Easy in Deutschland auf insgesamt zwölf.