Tourismus Deutschland: Europa-Park feiert Besucherrekord 2016

11.01.2017 Top hotel

Deutschlands größter Freizeitpark schließt das Jahr 2016 mit einem Besucherrekord ab. Mehr als 5,5 Millionen Besucher kamen im vergangenen Jahr in den Europa-Park im baden-württembergischen Rust. „Wir blicken erneut auf ein Rekordjahr in unserer Firmengeschichte“, so Inhaber Roland Mack zu den Zahlen.

Das Jahr 2016 stand im Zeichen von Investitionen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro, die vor allem in den neuen Themenbereich „Irland – Welt der Kinder“ flossen. Über 100 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen und der Europa-Park gibt 150 jungen Menschen einen Ausbildungsplatz. Auch die Auslastung der Erlebnishotels ist nach wie vor sehr hoch; die Zahl der Übernachtungsgäste und auch die Aufenthaltsdauer steigen kontinuierlich an.

Wie Roland Mack betont, ist das deutliche Wachstum unter anderem auf ein starkes Plus bei Gästen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Zahl der Besucher aus Frankreich und der Schweiz ist sogar im zweistelligen Prozentbereich gewachsen.

Weitere Erfolge für den Park und seinen Gründer



Der Weltverband der Freizeitparkindustrie IAAPA hat Roland Mack im November 2016 in die „Hall of Fame“ aufgenommen, zu der auch andere prägende Gesichter der Branche wie zum Beispiel Walt Disney zählen. Zudem ist der Europa-Park von einer internationalen Expertenjury bereits zum dritten Mal in Folge zum „Besten Freizeitpark weltweit“ gewählt worden. Darüber hinaus erhielt der Europa-Park bei den „Travellers‘ Choice Awards“ von TripAdvisor erneut die Auszeichnung als beliebtester Freizeitpark Deutschlands und Europas. Auch die Jurys des „European Star Awards“ und der Vereinigung „parksmania“ haben den Europa-Park jeweils zu „Europas bestem Freizeitpark“ gewählt.

Erneut gelang es Küchenchef Peter Hagen-Wiest im Fine-Dining Restaurant „Ammolite - The Lighthouse Restaurant" die 2014 nach nur zwei Jahren erkochten zwei Michelin-Sterne zu verteidigen. Der Europa-Park ist weltweit der einzige Freizeitpark, der mit zwei Sternen des renommierten Gourmetführers Michelin ausgezeichnet ist.

Ausblick auf 2017



Im Jahr 2017 wird der Europa-Park erneut einen zweistelligen Millionenbetrag am Standort Rust investieren. Unter anderem entsteht als größte Einzelinvestition in der Park-Geschichte Europas größtes Flying Theater, ein völlig neuartiger Flugsimulator von Weltklasse. Im Laufe der Saison 2017 wird beim „Project V“ der Traum vom Fliegen wahr. Es wird die Passagiere in die wunderbare Welt der Flugpioniere Egbert und Kaspar Eulenstein entführen. Die Großattraktion, die derzeit unter dem Arbeitstitel „Project V“ entsteht, lässt seine Besucher an den technischen Errungenschaften der beiden Flugpioniere teilnehmen. Mit sesselliftartigen Gondeln gleiten die 140 Passagiere in zwei Theatern auf spektakuläre Weise durch die Lüfte.