Vertriebssoftware: Barceló Hotels kooperieren mit SiteMinder

Die spanische Hotelgruppe Barceló Hotel Group wird künftig mit dem Software-Anbieter SiteMinder zusammenarbeiten. Die Aufnahme von 109 Barceló-Hotels bedeutet einen Zuwachs um nahezu 33.000 Hotelzimmer zur Vertriebsplattform von SiteMinder.

Zur Entscheidung, die SiteMinder-Technologie anzuwenden, sagt Albert Satin, Head of e-distribution bei Barceló Hotels & Resorts: „SiteMinder bietet genau das, was uns zur Vervollständigung der Vertriebsstrategie gefehlt hat. Das umfassende Netzwerk ermöglicht Barceló direkten Zugang zu neuen, wichtigen Märkten und eine größere Sichtbarkeit in bereits bestehenden. Das wird unsere Kosten bei der Kundenakquise senken. Außerdem wollen wir in den kommenden fünf Jahren auf über 200 Hotels wachsen und im Zuge dessen ist die Zentralisierung der Buchungen von großem Vorteile für uns. So haben wir zuverlässigen Zugriff auf Daten, die uns das Revenue Management erleichtern.“

Die Barceló Hotel Group verfügt derzeit über 109 Hotels mit fast 33.000 Zimmern in 18 Ländern. Mit dem Kauf des Portfolios der Occidental Hotels & Resorts im Jahr 2015 erweiterte die drittgrößte spanische Hotelgruppe ihre Präsenz auf den Hotelmärkten in Europa, Lateinamerika und Afrika.