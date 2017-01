Welcome Hotels: Neue Mitglieder im Führungsteam

Welcome Hotels

09.01.2017 Top hotel

Mit der Berufung von Dr. Christoph Scherk zum Chief Financial Officer (CFO) und Alexandra Schulz zum Group Director of Sales & Marketing wird das neue Führungsteam um CEO Christian Kettlitz weiter ergänzt. Beide traten ihre Position zum Jahreswechsel an.

Alexandra Schulz verfügt dank ihrer langjährigen Laufbahn in der Branche über einen umfangreichen Erfahrungsschatz in leitenden Positionen der Bereiche Sales & Marketing. Von 2011 bis 2015 leitete die Hannoveranerin als Head of Corporate Sales D-A-CH die Global Corporate Sales Abteilung der InterContinental Hotels Group, bei der sie bis 2011 als Meeting Sales Director D-A-CH beschäftigt war.

Zuvor war sie unter anderem als Key Account Manager MICE der Accor Deutschland GmbH München und als Senior Sales Manager der Dorint Hotels & Resorts tätig. Zuletzt baute Alexandra Schulz als Operative Director und Teilhaberin die Spendenorganisation „WirSuperhelden“ auf. In ihrer neuen Position verantwortet die Hotelkauffrau übergreifend die Sales- und Marketing-Aktivitäten der Welcome Hotelgruppe.

Dr. Christoph Scherk blickt auf eine langjährige Karriere als Finanzexperte für Unternehmen der Hotellerie und verwandte Dienstleistungen zurück. Seinen Einstieg in die Branche fand der promovierte Physiker und Betriebswirt als CFO der Arabella Hospitality Group in München. Er führte dabei neben dem Finanzbereich der Muttergesellschaft auch den der Arabella Starwood Hotelmanagement GmbH und wurde als Aufsichtsrat für die Design Hotels AG sowie für Gruppenunternehmen in Spanien und Südafrika berufen.

Ab 2011 entwickelte und strukturierte er gemeinsam mit unterschiedlichen Private Equity Eigentümern – ebenfalls als CFO – die Unternehmen der International Hospitality Services Gruppe, darunter World Hotels und Trust International in Frankfurt. Nach der erfolgreichen Veräußerung wesentlicher Teile der Gruppe an die Sabre Corporation, USA verantwortet der erfahrene Finanzer künftig in seiner Position als CFO der Welcome Hotelgruppe die administrativen Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Recht, Einkauf und Personal des Unternehmens.

„Ich freue mich, dass wir mit Herrn Dr. Scherk und Frau Schulz zwei erfahrene Vollprofis für unser Team gewinnen konnten. Wir haben angesichts des geplanten Wachstums viel vor“, kommentiert Christian Kettlitz die Personalien.