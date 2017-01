Wellnesshotel-Bewertung: Schloss Elmau an der Spitze

05.01.2017 HTR

Laut einer Experten-Befragung der Schweizer Handelszeitung steht das Hotel Schloss Elmau an der Spitze aller Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum. Dahinter folgen zahlreiche Hotels in der Schweiz; Häuser aus Österreich landen eher auf den hinteren Rängen.

Das Schloss Elmau, The Alpina Gstaad und das Tschuggen Grand Hotel Arosa sind die führenden Wellness-Hotels in der D-A-CH-Region. Das ergibt ein Ranking der Handelszeitung, für das Spa-Experten und Hotel-Fachleute befragt wurden. Schloss Elmau erreicht dabei in fünf von sieben Bewertungskriterien wie Body-Treatments und Küche die maximale Punktezahl.

Ingesamt stark präsentieren sich die Hotels in Deutschland. Mit dem Bareiss im Schwarzwald (Platz 5) sowie dem Sonnenalp Resort im Oberallgäu (Platz 6) sind sie ganz vorne im Ranking dabei.

Im Gesamtvergleich ist die Schweiz mit sechs Häusern in den Top-Ten vertreten, darunter The Dolder Grand (Platz 4), das Eden Roc in Ascona und das Kulm Hotel St. Moritz.

Die Mitbewerber aus Österreich landen hingegen mit dem Posthotel Achenkirch, dem Interalpen-Hotel Tyrol, dem Jungbrunn und dem Jagdhof etwas abgeschlagen auf den Rängen 8, 21, 32 und 33.

In der Kategorie Spa-Hotels für Selbstoptimierer glänzt neben den Siegern Palace Merano in Meran und Lanserhof Tegernsee auch das Grand Resort Bad Ragaz auf Platz 3.

Quelle: htr.ch