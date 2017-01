Dienstjubiläum: „Hebamme“ feiert 40 Jahre als Hoteldirektor

04.01.2017 Top hotel

Dr. Bertram Thieme war in der DDR jüngster Chef innerhalb der Interhotel-Gruppe und ist aktuell der dienstälteste Direktor in einer deutschen Hotelkette. Einst als „Krankenschwester“ unter anderem auf der Entbindungsstation ausgebildet, ist Thieme heute Hoteldirektor des Dorint Charlottenhof Halle – und in dieser Position die wahrscheinlich einzige männliche „Hebamme“ der Welt.

1976 wurde der damals erst 26-Jährige Büroleiter der Hoteldirektion des Interhotels Stadt Halle, in dem seinerzeit mehr als 400 Mitarbeiter tätig waren und das über 382 Zimmer verfügte. Nie zuvor hatte der junge Mann ein Interhotel, das stets ein Haus gehobener Klasse und vornehmlich Messe-Gästen vorbehalten war, von innen gesehen. Nun nahm er genau dort seine Arbeit auf und stieg bereits ein halbes Jahr später zum jüngsten Direktor der landesweiten Interhotel-Gruppe auf.

In den folgenden 40 Jahren sollte Dr. Bertram Thieme nur noch einmal seinen Arbeitsplatz wechseln: Vom Interhotel Stadt Halle am heutigen Riebeckplatz in das nur 200 Meter entfernte Dorint Charlottenhof Halle (Saale). Dort feiert der Direktor nun, zwei Jahrzehnte später, ein Doppeljubiläum – 40 Jahre Hoteldirektor, 20 Jahre Dorint Charlottenhof Halle (Saale).

Dabei wäre an eine solche Karriere vor 50 Jahren nicht zu denken gewesen. Denn nach Abschluss der Schule absolvierte er als Erstberuf eine Ausbildung zur – wie er selbst scherzhaft sagt – „Krankenschwester“. Im Zuge dessen widerfuhr dem engagierten Auszubildenden das von ihm so empfundene Glück, sein letztes Lehrjahr auf der Entbindungsstation verbringen zu dürfen. 54 Kindern hat „Hebamme“ Bertram Thieme in dieser Zeit mit auf die Welt verholfen.

Nach dem Abschluss seiner Ausbildung und einer mehrjährigen Zwischenstation in der Hallenser Stadtverwaltung verschlug es Bertram Thieme zunächst in das Interhotel, wo er parallel ein Fernstudium der Staats- und Rechtswissenschaft und seine Promotion absolvierte, und anschließend ins Dorint Charlottenhof Halle (Saale).

„Glückliche Mitarbeiter sorgen für glückliche Gäste“



Vielleicht hat die tiefgehende zwischenmenschliche Erfahrung als Entbindungshelfer dazu beigetragen, dass dem langjährigen Hoteldirektor Zeit seines Berufslebens vor allem ein vertrauensvoller, herzlicher und authentischer Kontakt zu sowohl Mitarbeitern als auch Gästen wichtig war und ist. Seine Devise: „Nur glückliche Mitarbeiter können für glückliche Gäste sorgen. Und nur glückliche Gäste werden wieder in unser Hotel kommen.“

Das Dorint Charlottenhof Halle (Saale), das er von der Eröffnung bis heute maßgeblich mitgestaltet hat, entwickelte Dr. Bertram Thieme deswegen zu einer wahren Serviceoase. Seine Mitarbeiter bezeichnet Dr. Bertram Thieme liebevoll als „Hotelfamilie“ und legt besonderen Wert auf den letzten Teil des Wortes. Der ehemalige Bundesaußenminister und Vize-Kanzler Hans-Dietrich Genscher wertschätze das Dorint Charlottenhof Halle (Saale) auch aufgrund seiner familiären Herzlichkeit offiziell als sein Lieblingshotel.

Sein außerordentliches Bemühen um Gäste und Mitarbeiter wurde immer wieder auch durch persönliche Ehrungen gewürdigt. Zahlreiche weitere Titel, Funktionen und Ehrenämter belegen sein großes Engagement für das Dorint Charlottenhof Halle (Saale), die Region sowie die gesamte Hotelbranche. Dafür wurde Dr. Bertram Thieme etwa 2015 mit dem Preis „Hospitality HR Manager“ der Deutschen Hotelakademie geehrt. Und gleich zweimal erhielt er die Renommee-Auszeichnung zum „Hotelmanager des Jahres“ – eine Novität in der Historie dieses Preises.

Noch bis zum Jahr 2020 wird Dr. Bertram Thieme die Geschicke „seines“ Hauses lenken und dafür Sorge tragen, dass das Dorint Charlottenhof Halle (Saale) auch künftig ein Vier-Sterne-Superior-Haus bleibt, das als Top-Ausbildungsbetrieb beliebt ist, in dem Beruf und Familie bestens vereinbar sind, und das immer wieder für innovative und nachhaltige Engagements ausgezeichnet wird.