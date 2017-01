HolidayCheck Award 2017: Sieger in Deutschland, Österreich und der Schweiz

04.01.2017 Top hotel

695 Hotels in 35 Ländern dürfen sich über den HolidayCheck Award 2017 freuen, darunter sind 156 Häuser in Deutschland, 87 in Österreich und 50 in der Schweiz. Der Publikumspreis wird bereits zum zwölften Mal an die beliebtesten Hotels weltweit verliehen. Grundlage für die Auszeichnung sind Urlauberbewertungen der vergangenen zwölf Monate.

Unter den deutschen Top 10 Hotels liegen acht in Bayern, jeweils eine Unterkunft in Nordrhein-Westfalen sowie in Schleswig-Holstein. Spitzenreiter in Deutschland ist das Bergdorf LiebesGrün im Schmallenberger Sauerland: Die liebevoll eingerichteten Hütten werden von Gästen ebenso gelobt wie die idyllische und ruhige Umgebung der Anlage.

Das sind die zehn beliebtesten Hotels in Deutschland:

1. Bergdorf LiebesGrün (Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen)

2. Landhaus Meine Auszeit (Bodenmais, Bayern)

3. Villa Montara Bed & Breakfast (Bodenmais, Bayern)

4. Haus Drei Tannen (Bodenmais, Bayern)

5. Familienbauernhof Dirnberger (Nittenau, Bayern)

6. Wellnesshotel Jagdhof (Röhrnbach, Bayern)

7. Ferienhäuser Bauernhof Haltermann (Fehmarn, Schleswig-Holstein)

8. Alm- & Wellnesshotel Alpenhof (Schönau am Königssee, Bayern)

9. Musikhotel Tonihof (Langdorf, Bayern)

10. Hotel Bergknappenhof (Bodenmais, Bayern)

87 der in diesem Jahr ausgezeichneten Unterkünfte befinden sich in Österreich. Das absolute Spitzenhotel in Österreich ist das Hotel Pachmair in Uderns. Das von Gästen ausnahmslos weiterempfohlene Vier-Sterne-Hotel im Herzen des Zillertals wird nicht zuletzt für seinen zuvorkommenden Service und eine hervorragende Küche gelobt.

Die Top-3 in Österreich:

1. Hotel Pachmair (Uderns, Tirol)

2. Hotel SeeRose (Bodensdorf, Kärnten)

3. Das Schäfer (Fontanella, Vorarlberg)

Unter den Gewinnerhotels befinden sich insgesamt 50 Unterkünfte in der Schweiz. Beim Ranking belegt das Hotel Waldhaus in der beliebten Urlaubsregion Engadin den ersten Platz. Gäste des traditionsreichen Fünf-Sterne-Hauses sind besonders vom herausragenden Service und der Wohlfühlatmosphäre vor Ort begeistert.

Das sind die drei beliebtesten Hotels in der Schweiz:

1. Hotel Waldhaus (Sils-Maria, Graubünden)

2. Hotel Schweizerhof (Lenzerheide, Graubünden)

3. Hotel Zentrum Ländli (Oberägeri, Zug)

Erstmalig in diesem Jahr wird der HolidayCheck Gold Award an Hotels vergeben, die in den letzten fünf Jahren konstant herausragende Bewertungen erhalten haben und sich somit stets zu den HolidayCheck Award Gewinnern zählten konnten. Insgesamt 32 über den gesamten Globus verstreute Hotels freuen sich über diese Auszeichnung. „Die Gewinner des neu ins Leben gerufenen HolidayCheck Gold Awards schaffen es mit einem dauerhaft hohen Qualitätsstandard, Urlauber über die Jahre hinweg zu begeistern. Ihre Fähigkeit, die Bedürfnisse ihrer Gäste zu verstehen und perfekt zu bedienen, verdient eine zusätzliche Auszeichnung. Der Gold Award gilt anderen Reisenden als besonders wertvolle Orientierung – in diesen Hotels können sie absolut sicher sein, eine gute Wahl für die schönste Zeit des Jahres zu treffen“, so Georg Ziegler, Leiter Content bei HolidayCheck.

Die Liste aller Gewinner – auch aus den übrigen Ländern – können Sie unter folgendem Link einsehen: https://www.holidaycheck.de/holidaycheck-award