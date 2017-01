Hotelbetreiber: Success Hotel Group plant Expansion

02.01.2017 Top hotel

Die Hotelbetriebsgesellschaft Success Hotel Group eröffnete im Jahr 2016 drei Hotels und hat für die kommenden Jahre bereits weitere Hotelprojekte unterzeichnet; trotzdem setzt das Unternehmen, das kürzlich sein 20-jähriges Bestehen feierte, auf nachhaltiges Wachstum.

Derzeit verfügt die Success Hotel Group bereits über 15 Hotels, bis zum Jahr 2019 sollen acht weitere Betriebe hinzukommen, die ebenfalls unter der Flagge von weltweit führenden Hotelmarken an den Start gehen. Somit soll die Anzahl der Hotelzimmer von derzeit rund 1.750 auf insgesamt über 2.600 ansteigen.

Für das starke Wachstum ist das Familienunternehmen vorbereitet; bereits in den vergangenen Jahren konzentrierte man sich auf eine Implementierung von zukunftsweisenden Technologien und klaren Strukturen innerhalb der Unternehmensverwaltung.

Im Bereich der Gastronomie arbeitet die Success Hotel Group bereits mehrere Jahre an einem gruppenweit einsetzbaren Konzept. Diese Erfahrungswerte investiert das Unternehmen nun in eine Eigenentwicklung: „Mikeˋs Urban Pub“. Das Ergebnis ist eine Systemgastronomie, die mit einem durchdachten Konzept überzeugen soll. Hochwertige Burger mit feinen Soßen sowie Steak-Spezialitäten – serviert in einem modernen, Pub-ähnlichen Ambiente.

„Wir wachsen Stück für Stück und optimieren gleichzeitig unsere internen Prozesse. Darüber hinaus entwickeln wir regelmäßig neue Konzepte, die wir in unsere vorhandenen Strukturen integrieren. Zeitgleich haben wir die Funktion des ‚Head of Culinary Experince’ bei uns in der Zentrale geschaffen, um die Qualität und unseren Service auch innerhalb der Gastronomie zu verbessern, beziehungsweise zu erweitern.“, so Michael Friedrich, Geschäftsführer der Success Hotel Group (Foto).