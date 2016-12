Hotelmarkt NRW: Düsseldorf bekommt 2018 ein Moxy

22.12.2016 Top hotel

SV Hotel und Ardstone Capital planen gemeinsam ein Economy-Lifestyle-Hotel der Marriott-Marke Moxy, das 2018 eröffnen soll. Anfang 2017 soll in der Oststraße in Düsseldorf der Bau für das 241-Zimmer-Haus beginnen.

Sämtliche Zimmer verfügen über extra große Flatscreen-TVs inklusive Google Chromecast, USB-Anschlüssen sowie kostenloses High-Speed-WLAN. Das Ein- und Auschecken ist über die Marriott Mobile App möglich, die gleichzeitig als mobiler Zimmerschlüssel fungiert.

SV Hotel pflegt eine erfolgreiche Franchisekooperation mit Marriott und führt bereits fünf Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn und Renaissance in der Schweiz und in Deutschland. Darüber hinaus sind sechs neue Hotelprojekte in deutschen Großstädten geplant sowie das erste Moxy in der Schweiz in Lausanne.

„Bei so einem Standort können wir bei SV Hotel nicht widerstehen. Ein Moxy an dieser Lage zu betreiben, entspricht genau unserer Entwicklungsstrategie“, sagt Beat Kuhn, Managing Director von SV Hotel. Verpächter ist Ardstone Capital aus Irland, die von ON Real Estate GmbH exklusiv für alle immobilienspezifischen Themen in Deutschland vertreten wird.