Hotelmarkt Europa: Gute Ergebnisse im November

22.12.2016 Top hotel

Die Hotellerie in Europa hat im November positive Ergebnisse erzielt, wie der monatliche Hotel-Performance-Bericht von STR zeigt. Demnach verzeichneten die Hotelbetriebe im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Wachstum von 4,2 Prozent bei der Belegung; auch ADR und RevPAR konnten gesteigert werden.

Verglichen mit November 2015 stieg die ADR um 1,5 Prozent auf 107,14 Euro, der RevPAR sogar um 5,8 Prozent auf 75,36 Euro. Die Kernzahlen der Hotellerie in einzelnen Ländern weisen dabei allerdings ambivalente Entwicklungen auf: Italien verzeichnet zwar in der Belegung ein Plus von 4,9 Prozent auf 64,1 Prozent, allerdings sank die ADR um rund sieben Prozent auf 108,11 Euro, wodurch auch der RevPAR sank (-2,7 % auf 69,33 Euro). Allerdings wies der zum Vergleich verwendete Vorjahresmonat November 2015 noch äußerst positive Zahlen aufgrund der EXPO Milan auf. Die norditalienische Stadt Mailand wird im Bericht als der größte Hotelmarkt innerhalb Italiens bezeichnet.

Die Niederlande meldeten ein Wachstum in Höhe von 2,9 Prozent bei der Belegung und kommen nun auf 70 Prozent. Die Steigerung der ADR um 1,4 Prozent sorgte für Durchschnittsraten von 109,49 Euro. In der Folge stieg auch der RevPAR um 4,3 Prozent auf 76,83 Euro; dies sei der höchste Stand, den die ADR in einem November seit 2008 erreicht hätte.

Die Hotellerie in der deutschen Hauptstadt verzeichnete in allen Kennzahlen Rekorde: Auslastung (+4,7 % auf 81,1%), ADR (+1,5 % auf 93,42 Euro) und RevPAR (+6,3 % auf 75,76 Euro). Vom Berlin-Boom profitiert inzwischen auch das Umland; von dort wird für den November 2016 ein zweistelliges Wachstum des RevPAR gemeldet. Die Zahlen für Dezember 2016 werden für die zweite Januarwoche erwartet; erst dann wird erkennbar sein, ob der Anschlag am 19.12.2016 einen nachhaltigen Einfluss auf die Hotellerie haben wird.