22.12.2016 Top hotel

Regelmäßig zeigen wir Ihnen in den Top hotel-Ausgaben unser Foto des Monats sowie eindrucksvolle Panaoramabilder. Am 13. Dezember zeigten wir Ihnen den ersten Teil der Highlights aus den vergangenen Monaten, hier folgt Teil zwei – welches war Ihr Lieblingsmotiv?

9. Die neue Transparenz: Wo ist oben, wo unten? Wo draußen, wo drinnen? Das von Star-Architekt Eric Carlson (Carbondale, Paris) entworfene Feinschmeckerrestaurant »Piselli« in São Paulo ist ein Gesamtkunstwerk. Das »Restaurant in the garden« soll mitten in der City den Eindruck vermitteln, im Grünen zu sitzen. Interessante optische Effekte ergeben sich durch spiegelnde Flächen und transparente Raumteiler. www.cbdarch.com

10. Beeindruckende Brücke: Zum Dawang Mountain Resort im chinesischen Changsha gehört der Gebäudekomplex, der sich 170 Meter weit über Steinbruch und See erstreckt. Vom Gebäude aus, das unter anderem eine Eis-Erlebniswelt, eine Indoor-Skipiste und einen Wasserpark beherbergt, blickt man auf hängende Gärten und Wasserflächen. Spannend: Vom Außenpool ergießt sich ein Wasserfall 60 Meter in die Tiefe. Im getrennt stehenden Turm auf der Südseite befindet sich ein Fünf-Sterne-Hotel, das eine spektakuläre Aussicht bietet. Eröffnung soll noch 2016 sein. www.coop-himmelblau.at

11. Flotte Flotte: Vier Extended Wheelbase Rolls-Royce Phantom, sechs BMW7-er Limousinen und zwei MINI Cooper S Clubman – im Peninsula Shanghai kommen Autoliebhaber wahrlich auf ihre Kosten. Und damit nicht genug: Ganze 79 Jahre trennen den jüngsten Neuzugang von dem Oldie der Gruppe. Zum Fuhrpark gehören nämlich auch ein Rolls-Royce Phantom II, Baujahr 1934, der bei Auktionen heute locker mit rund 360.000 Euro bis 1,8 Millionen Euro gehandelt wird, und der sportliche BMW i8. Der Sport-Hybrid für 130.000 Euro hat stolze 362 PS unter der Haube. www.peninsula.com

12. Stolzer Falke: Man könnte meinen, das neue Minsk Marriott Hotel setzt jeden Moment mit ausgebreiteten Schwingen zum Flug über den Fluss Swislatsch an. Ein Falke – das Nationaltier Katars – stand beim Entwurf des 217 Zimmer großen Luxushotels Pate. Denn der eindrucksvolle Bau, in den rund 200 Millionen US-Dollar flossen, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Katar und Weißrussland und zugleich das erste internationale Fünf-Sterne-Hotel des Binnenstaates. www.marriott.de

13. Hotel im Baumwipfel: Das Treehotel in Harads – rund eine Stunde vom Flughafen Luleå in Nordschweden entfernt – hat einen neuen Coup gelandet. Zu den verspiegelten Kuben, hölzernen Hütten und Vogelnestern, die zwischen den Bäumen schweben wie bizarre Kunstwerke, hat sich ein Ufo gesellt. Die Unterkunft beschert auf 30 Quadratmetern bis zu zwei Erwachsenen und drei Kindern ein galaktisches Urlaubserlebnis. www.treehotel.se

14. Winter Wunderland: Wer im finnischen Kakslauttanen Arctic Resort eincheckt, ist der Natur und den Sternen ganz nah. Etwa in einem der neuen komfortablen »Kelo-Glass-Igloos« - einer Kombination aus gläsernem Iglu und massiver Keloholzhütte. www.kakslauttanen.fi

15. Gigantisch australisch: Größer geht‘s nicht: Voraussichtlich 2018 wird das Aquis Great Barrier Reef Resort eröffnet werden und dann in 7.500 Zimmern bis zu 12.000 Gäste aufnehmen können – jährlich eine Million. Das wird ein neuer Weltrekord. Bis der nächste höher, schneller, weiter will. www.aquiscasino.com

16. Nix für schwache Nerven: Eine Suite buchen, mit dem Wagen vorfahren und mit Sektchen in der Hand einchecken ist hier nicht. Wer eine der drei Skylodge Adventure Suites im Tal von Cuzco (Peru) gebucht hat, muss sich den Zutritt hart erkämpfen. Statt mit dem Lift zu fahren, ist hier eine 122 Meter hohe Steilwand zu überwinden. Die transparenten Kapseln hängen an Drahtseilen am Felsen. Na dann suite dreams! www.naturavive.com