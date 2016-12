Hotelmarkt Frankfurt: Fleming’s übernimmt Savigny Frankfurt City

21.12.2016 Top hotel

Ab dem 1. Januar 2017 übernimmt die Fleming’s Hotel Management & Servicegesellschaft mbH & Co. KG das Management des Savigny Hotels Frankfurt City. Nach Übernahme des Hauses werden in der ersten Woche noch einige organisatorische Arbeiten zu erledigen sein, bis das Haus am 7. Januar 2017 seine Türen unter neuer Leitung wieder öffnet.

Hartmut Schröder, Geschäftsführer der Fleming’s GmbH & Co. KG, zu der Übernahme des Hotels: „Wir freuen uns sehr, unser Hotelportfolio in Frankfurt mit dem Savigny Hotel in bester Westendlage sinnvoll zu ergänzen. Es ist das 10. Haus, das Fleming’s in der Bankenmetropole betreiben wird.“

Das Hotel mit 155 Zimmern liegt fußläufig zur Messe und nur wenige Meter vom Bankenviertel entfernt im Frankfurter Westend. Für Meetings stehen drei Tagungsräume mit einer maximalen Kapazität von 120 Personen zur Verfügung. Eine Besonderheit ist der Boardroom für zwölf Personen in der vierten Etage mit Dachterrasse und einzigartigem Ausblick auf die Skyline.