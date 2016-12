Soziales Engagement: Hotel-Charity zur Weihnachtszeit

15.12.2016 Top hotel

Besonders in der Vorweihnachtszeit denkt man an Menschen, denen es weniger gut geht als einem selbst. So engagieren sich auch zahlreiche Hotels und Hotelgruppen für karitative Einrichtungen und organisieren Charity-Aktionen und -Events. Top hotel stellt vor Weihnachten einige Aktionen vor.

A-ROSA Scharmützelsee unterstützt das Christoffelhaus mit jährlicher Wunschstern-Aktion. Seit dem 1. Advent hingen am festlich dekorierten Weihnachtsbaum im Foyer des Resorts funkelnde Wunschsterne, auf denen die Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen des Christoffelhauses in Fürstenwalde notiert waren. Gäste, Partner, Anwohner und Freunde des Resorts konnten diese Sterne in den vergangenen Wochen käuflich erwerben und so einen der Wünsche erfüllen. Höhepunkt der Aktion war die vom Resort durchgeführte Weihnachtsfeier im Kaminzimmer: Die Mitarbeiter und Abteilungsleiter des Resorts überraschten gemeinsam mit einem Weihnachtsmann die Kinder und Betreuer des Christoffelhauses mit zahlreichen Geschenken und weihnachtlichen Liedern. „Ganz besonders bedanken möchten wir uns in diesem Jahr für die großzügige Spende eines Stammgastes, durch die nun die kaputte Hüpfburg der Kinder ersetzt werden kann,“ erklärte Marika Grasnick, Wohnbereichsleiterin des Christoffelhauses. „Weitere Spenden ermöglichten bereits ein Klettergerüst, sowie ein Licht- und Klangbecken, das bei den Kindern und Jugendlichen große Zustimmung findet.“

Kempinski Hotel Frankfurt veranstaltet Weihnachtsmarkt für guten Zweck. Mehrere Hundert Besucher kamen am vierten Advent auf den Weihnachtsmarkt im historischen Schoppenhof des Kempinski Hotel Frankfurt. Den Reinerlös in Höhe von 2.300 Euro spendet Hoteldirektorin Karina Ansos nun der Kinderhilfestiftung e. V. Frankfurt. Vorstandsvorsitzender Bruno Seibert wird die Summe in die Anschaffung von Whiteboards investieren, die in der Frankfurter Hermann-Herzog-Schule für schwer sehbehinderte Schüler benötigt werden. Die Besucher hatten auf dem Weihnachtsmarkt die Chance, bei einer Tombola Gutscheine für ein Essen im Restaurant "EssTisch" oder für Übernachtungen in anderen Kempinski Hotels zu gewinnen. Die Lose für diese Tombola verkauften Bruno Seibert, Vorstandsvorsitzender der Kinderhilfestiftung, Hoteldirektorin Karina Ansos sowie Neu-Isenburgs Bürgermeister Herbert Hunkel (Foto v.li.).

Best Western Plus Hotel Bautzen stellt "Wunschbaum" auf. Kinder verschiedener Altersgruppen aus dem Kinderheim "Haus am Czorneboh" in Wuischke/Hochkirch durften ihre Wünsche auf kleine Karten schreiben und diese an den Wunschbaum in der Lobby hängen. Einige der Wünsche erfüllt das Hotel selbst, andere Karten werden von Hotelgästen genommen und ein Geldbetrag für das entsprechende Geschenk gespendet. "Und schon können Kinderaugen glänzen", kommentiert Hoteldirektor Holger Thieme die Aktion seines Hauses.



Grand Resort Bad Ragaz verschenkt einen perfekten Familientag. Das Grand Resort Bad Ragaz bringt in seiner Adventaktion „Ein geschenkter Tag“ die Luxushotellerie zu einer Familie nach Hause. Schweizweit wurde eine Familie gesucht, die am 17. Dezember einen Familientag mit Wunschprogramm geschenkt bekommen soll. Während die Familie tagsüber ihren Herzenswunsch erfüllt bekommt, putzen und dekorieren die Mitarbeiter des Resorts das Zuhause. Wenn die Familie ihre Wohnungstüre dann abends wieder öffnet, steht bereits der geschmückte Weihnachtsbaum. An der festlich gedeckten Tafel serviert Marco R. Zanolari, General Manager der Grand Hotels im Grand Resort Bad Ragaz, ein dreigängiges Weihnachtsmenü, das von Executive Chef Renato Wüst in der Küche der Familie vor Ort zubereitet wurde. Neben Chauffeur, Koch und Direktor gehört auch das Housekeeping zum Gewinn.

THE GRAND Ahrenshoop beschert bedürftige Kinder aus der Region. Weihnachten ohne Geschenke? Schwer vorstellbar, vor allem für Kinder. Damit auch bedürftige Jungen und Mädchen eine Überraschung an Heiligabend voller Vorfreude auspacken können, spendet THE GRAND Ahrenshoop einen großen Sack voller Geschenke an die ASB Kinder- und Jugendhilfe Rostock. Rund 35 Kinder im Alter von eins bis fünfzehn Jahren haben ihre Weihnachtswünsche in eine Liste eingetragen – und jeder Wunsch wird von Hotelinhaber Oliver Schmidt und seinen Mitarbeitern erfüllt. Auch alle Einwohner der Region und Gäste sind herzlich dazu eingeladen, sich bis zum 18. Dezember mit Geldgaben an den Geschenken zu beteiligen. Kurz vor Weihnachten werden die 35 weihnachtlich verpackten Geschenke an die Kinder übergeben. „Auch in unserer Region gibt es Kinder und Jugendliche, die in schwierigen Verhältnissen leben. Mit der Aktion können wir ihnen Freude schenken. Denn an Weihnachten sollte jeder ein Geschenk aufmachen können“, sagt Hotelier Oliver Schmidt, seit Jahren ein aktiver Förderer des gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenlebens in Mecklenburg-Vorpommern.